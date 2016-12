Bryan Garnica celebra en familia

El próximo torneo representará para el talentoso novato una prueba para ver si da el estirón como jugador.

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).- Llegó a Guadalajara procedente de su natal Veracruz hace ya siete años gracias a las visorías hechas por clubes Atlas, fue aceptado y de inmediato ingresó a Casa Club. Es Bryan Garnica, quien abrió su corazón, recordó las Navidades pasadas, en donde las pasaba solo, con sus compañeros de equipo y lejos de su familia.

Pero en esta ocasión todo será diferente, Bryan Garnica ya tiene a su familia consigo, los trajo desde el Puerto Jarocho y ahora sí, a palabras de él mismo, todo será como antes, esbozando una enorme sonrisa, recordando las grandes épocas decembrinas en compañía de los suyos.

Desde carritos, bicicletas, pero sin olvidar lo que más ama en el mundo de los juguetes, una pelota o un balón de futbol, eran los regalos que recibía en Navidad, fiesta en la cual todo era como la tradición manda, como cena, el pavo o lomo, abrazos y buen ambiente en familia.

—¿Cómo pasas la Navidad?

—Fíjate que esta Navidad será un poco diferente, porque ya me traje a vivir a mi familia acá a Guadalajara, entonces será en compañía de mi familia, con paz, armonía, siempre sencillo, pero siempre con mucha unión.

—¿Cómo son los festejos en tu familia?

—Lo que acostumbramos es lomo y pavo, pues mi mamá hace muy rico de comer, entonces voy a disfrutar mucho estos días. Tenía siempre el anhelo de que fuera diciembre para que llegaran los regalos, pero siempre fui muy tranquilo, al lado de mi familia, muy apegado a ellos y me la pasaba bien.

—Cuando eras niño, ¿Qué solías pedir de regalos?

—Siempre, siempre, lo primero que pedía era un balón, una pelota y ya de ahí, lo que me trajeran, pero siempre busqué algo relativo al futbol. Hasta mi mamá me decía ‘haz tu cartita, pero no nada más pidas una pelota, pide otra cosa, una bicicleta o algo’ y yo siempre mi pelota nada más.

—¿Cuál ha sido el regalo que recuerdas con más cariño?

—Fue un carrito de esos de pila que tú manejabas, de freno y acelerador, ese lo usé muchísimo tiempo.

—¿Cómo calificas tu año 2016?

—Creo que fue bueno para mí, pero todavía tengo mucho qué dar, mucho que aprender y tomar más experiencia en lo que es el futbol de Primera División.

—¿Qué pedirías para 2017 como deseo?

—Primero poder calificar a la Liguilla y después buscar el campeonato, ese sería mi mejor regalo.

—¿Cuál sería tu propósito de Año Nuevo?

—Primero que nada tener salud, estar bien conmigo mismo y con mi familia y ya dentro de la cancha, seguir jugando, seguir acumulando minutos de experiencia para lo que viene.

Rechaza ser la nueva joya

Con tan sólo 20 años de edad Bryan Garnica, se ha convertido en el objeto del deseo de muchos equipos de Primera División en México, lo que lo convierte en la nueva “joya de la corona rojinegra”, aunque él mismo lo rechaza, ya que solamente se dedica a trabajar y a divertirse dentro del terreno de juego.

Ha habido otros elementos que se han opacado, como es el caso de Alfonso González, Antonio Briseño o el mismo Edson Rivera, que no terminaron por cuajar en el Atlas; pero por otro lado, hay otras joyas atlistas como Rafael Márquez y Andrés Guardado, figuras a seguir por Bryan Garnica, a quienes admira y busca seguir sus pasos.

“Yo digo que no, yo hago mi trabajo, trato de disfrutarlo y de hacer las cosas bien, pero tanto así como la joya, no, yo trabajo para mí, intentando mejorar. Pero yo busco ser como los casos de Rafa (Márquez), Andrés (Guardado) que salieron de acá de la cantera y que son figuras mundiales, entonces sí me gustaría algún día llegar a ser como ellos y para eso trabajo”, dijo Garnica Cortés.

Quiere seguir como titular

En este Apertura 2016 jugó 13 partidos con los rojinegros, los 13 como titular, sumó mil 14 minutos y no hizo gol, es un jugador disciplinado tácticamente, pero también dentro del terreno de juego, ya que no tiene tarjetas amarillas ni rojas, a pesar de haber cometido 22 faltas. Bryan Eduardo fue uno de los hombres de confianza del “Profe” Cruz, a quien le dio la oportunidad de ser titular y respondió con buenos resultados, siendo desequilibrante por la banda derecha y parece que así seguirá.

“La verdad es que es padre estar con el grupo, con un poco más de protagonismo. Yo me sigo esforzando al máximo para hacer un mejor papel aún y mejorando día con día para mi beneficio y para el del equipo, pero me siento arropado por los compañeros de más experiencia, como por el ‘Profe’, entonces tengo la confianza de seguir jugando”, finalizó Bryan Eduardo Garnica.

EN CORTO

• Cena: Pavo

• Regalo: Salud y bicicleta

• Videojuego: X Box

• Libro: “La última montaña”

• Escuela: Aprendizaje

• Carro: Jetta

• Equipo europeo: Real Madrid

• Marca de ropa: Armani

• Marca deportiva: Nike

• Novia: sí