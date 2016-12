Jessica Salazar, la dueña de la pista en 2016

Imponiendo una marca mundial, la tapatía refuerza su calidad como ciclista

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).- Aunque se quedó muy cerca de lograr el boleto a Río 2016, la ciclista tapatía Jessica Salazar no cruzó los brazos y siguió pedaleando para consolidarse como una de las mejores ciclistas de todo el continente.

El 2016 fue, sin duda alguna, el mejor año de su carrera, ya que además de haber repetido el título en el Campeonato Panamericano Elite de ciclismo, consiguió algo que ningún mexicano había logrado en la modalidad de ciclismo de pista: romper un récord mundial.

En octubre, Salazar se colgó la medalla de oro en la prueba de 500 metros contrarreloj y de paso logró una nueva marca mundial en esta modalidad, aunque aseguró que para 2017 tratará de mejorar lo hecho para subir al podio en los principales eventos de ciclismo internacional en los que representará a México.

“Fue excelente, no pude clasificar a Juegos Olímpicos, pero obtuve más que eso, logré un récord mundial. Estoy muy feliz con los resultados que he obtenido este año y por eso lo califico como excelente. Con este resultado tengo ciertas metas, por ejemplo para el Campeonato Mundial espero tener un buen resultado, ya sea subir al podio o estar en el Top 5 del ciclismo a nivel mundial. También tengo pensado seguir subiendo lugares en el ranking”.

Pese a ser considerada como una de las deportistas con mayor proyección rumbo a Tokio 2020, la ciclista jalisciense asegura que sus logros a nivel mundial no deberán significar presión en sus próximas competencias.

“No creo que exista mayor exigencia, porque todo lo he tomado con calma. Los resultados llegan día a día con esfuerzo y dedicación en los entrenamientos. Para mí esto no significa una presión, sino un fruto de lo que yo he sembrado en la pista”.

Con la visible emoción que genera el haber hecho historia sobre la pista, Salazar Valles comentó lo ocurrido en el Campeonato Panamericano Elite de ciclismo de pista de México 2016, cuando dominó la duela del Velódromo Bicentenario de Aguascalientes, evento en el que contó con una motivación extra en las tribunas, ya que toda su familia la apoyó durante la competencia en la que instauró un nuevo récord mundial.

“Yo estaba bajando del velódromo porque era una prueba individual y entonces llegaron unos amigos colombianos a felicitarme, diciendo que había hecho un muy buen tiempo, uno de ellos me dijo que había roto un récord. Fui a ver el tiempo en las pantallas y no me lo esperaba porque iba en la bicicleta, pensando en pedalear lo más rápido que se pueda, con dolor de piernas, con hinchazón. Todo eso me hizo sentir feliz y más porque mi familia estaba presente. Mi papá casi lloraba, siempre han estado de mi lado y en ese momento cuando rompí el récord del mundo casi se sentían en el cielo”.

Los frutos del trabajo con su entrenador

La actual campeona continental agregó que ninguno de sus logros hubiera sido posible sin las enseñanzas del profesor Iván Ruiz, reconocido entrenador de la Selección jalisciense de ciclismo y quien ha sido su mentor durante la mayor parte de su carrera.

“Los dos comenzamos a ciegas en esto de la pista, pero él ha sido la pieza más grande, el pilar que sostiene el proyecto. Todo ha sido gracias a sus estudios y a la dedicación que ha tenido conmigo, desde ciclismo BMX siempre ha estado apoyándome, siempre ha estado a mi lado y siempre hemos tenido las mismas expectativas”, concluyó.

Lo que viene en 2017

Para 2017, Jessica Salazar continuará pedaleando en eventos internacionales, ya que en febrero próximo participará en las Copas del Mundo de ciclismo de pista que se llevarán a cabo en las ciudades de Cali, en Colombia y Los Ángeles, en los Estados Unidos.

Asimismo, la ciclista tapatía buscará subir al podio en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Hong Kong 2017, mismo que se celebrará el próximo mes de abril.

A TODO PEDAL

Palmarés de Jessica Salazar

Medalla de oro en Campeonato Panamericano de Ciclismo México 2016 y récord del mundo en 500 metros contrarreloj con marca de 32.268 segundos.

Medalla de oro y récord panamericano en la prueba de los 200 metros contrarreloj en Campeonato Panamericano de Ciclismo México 2016.

Medalla de oro en Campeonato Panamericano de Ciclismo Chile 2015.