Guardiola ve poco probables nuevos fichajes

El entrenador de Manchester City se dice contento con la plantilla actual

MANCHESTER, INGLATERRA (23/DIC/2016).- El español Josep Guardiola, director técnico del Manchester City, declaró que existe poca probabilidad de comprar o vender en el marcado de fichajes de inverno en la Liga de Inglaterra, pues afirmó que se encuentra contento con su plantilla actual.



"Estoy feliz con lo que tenemos. Nuestro trabajo es dar confianza a los jugadores que tenemos. No estoy negando, tal vez vamos a buscar algo, no creo que en este momento vaya a pasar y lo que tenemos que hacer es convencer a los jugadores sobre sus cualidades" dijo el estratega.



Hasta el momento la incorporación del delantero brasileño Gabriel de Jesús, proveniente de Palmeiras, es la única alta del equipo para 2017, sin embargo este traspaso ya estaba pactado desde principios de agosto del presente año.



Por otra parte, el ex entrenador de Barcelona y Bayern Munich aseguró que sus pupilos no se confiarán para el partido del próximo lunes ante el Hull City, pese a que éste se ubica en el sótano de la clasificación general.



Para dicho cotejo, Manchester City no podrá contar con el mediocampista alemán Ilkay Gundogan y el defensa Vincent Kompany, quienes se encuentran lesionados, además del delantero argentino Sergio Agüero, quien está suspendido.