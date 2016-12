Cristiano realiza donación para apoyar a niños sirios

No es la primera vez que Ronaldo, embajador global de “Save the Children” desde 2013, utiliza su voz para llamar la atención sobre el conflicto en Siria.

La "generosa donación", cuya cuantía no va a ser desvelada por deseo del jugador, -que considera que se trata de algo privado y que lo que importa es el gesto y no la cantidad-, será utilizada por “Save the Children” para proporcionar comida, ropa, cuidados médicos de emergencia y apoyo psicológico a niños y familias que viven desde hace más de cinco años en un país en guerra, informó la organización en un comunicado.

