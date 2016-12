La Volpe consideró que América hizo uno de sus mejores partidos

El técnico de las Águilas se mostró satisfecho con el desempeño del equipo

CIUDAD DE MÉXICO (23/DIC/2016).- El técnico del América, el argentino Ricardo La Volpe consideró que pese al cansancio su equipo dio uno de los mejores partidos, al dejar sin oportunidad al rival de hacerse de la pelota e impedirle hacer su futbol.



"Fue uno de los mejores partidos que jugó el América sin ninguna duda, se le quitó el balón a un equipo que lo maneja muy bien y el protagonismo hoy fue de nuestro equipo porque no le dejamos jugar gracias al trabajo de los jugadores".



En otro orden, también respondió a la queja de su homólogo de Tigres, Ricardo Ferretti quien dijo que pedirá a la Comisión Disciplinaria la revisión de dos jugadas, una de ellas en las que el jugador galo André-Pierre Gignac salió lesionado.



"Si van a revisar esas, tendrán que revisar la de (Javier) Aquino, quien le dio un planchazo impresionante a uno de mis jugadores, tendrán que revisar también una pared que hace Renato (Ibarra) y me lo matan, sí, me lo matan sin pelota".



Explicó que desde su ángulo de visión en la jugada en la que Gignac sale lesionado, "está bien parado (Bruno) Valdez, él (Gignac) es el que choca y sabemos por un reporte médico que ya tenía un problema en el cuello y no vi nada violento".



Mientras que del partido de regreso a jugarse en el "Volcán" donde Tigres suele ser letal, dijo que esa situación no será una ventaja para el local pues el partido está para cualquier lado y que América va por todo.



"La moneda está en el aire, de visitante o de local la gente no juega, eso está en la mente del jugador, los equipos grandes por eso son grandes porque juegan tanto de visitante como de local a salir a ganar, América es grande y tiene que jugar como lo hizo hoy".