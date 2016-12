Ferretti se inconforma con el arbitraje del partido

El técnico de Tigres pedirá a la Comisión Disciplinaria la revisión de dos jugadas

CIUDAD DE MÉXICO (23/DIC/2016).- El técnico de Tigres de la UANL, Ricardo Ferretti se mostró inconforme con el arbitraje del partido contra el América y dijo que pedirá a la Comisión Disciplinaria la revisión de dos jugadas.



"Del arbitraje es complicado hablar, pero quisiera solicitar a la Comisión Disciplinaria una revisión de dos jugadas, la de André (Pierre Gignac) y la de (Nahuel) Guzmán", en las que ambos salen lesionados, aunque el francés tuvo que llegar al hospital.



Sin quererse comprometer al hacer alguna alusión a que el trabajo del silbante Paul Delgadillo jugó en contra de su equipo, aclaró que en ningún momento se había expresado mal en ese sentido, y que tampoco pide una sanción.



"De ninguna manera estoy solicitando una sanción (para el silbante), y si amerita o no, que ellos (los de la Comisión) tomen su decisión, pero sí quiere que se analicen esas dos jugadas pues Gignac tuvo que ser hospitalizado".



Al respecto, mostró su preocupación por el hecho de no tener noticias del estado de salud del jugador galo, pero confió en que por su fortaleza pueda estar recuperado para el encuentro de vuelta en casa.



"Nos deja afligidos, no tenemos noticias y espero que ahora que lleguemos al hotel poder tener algo y ojalá sea positivo. No tenemos mucha información, ahorita está en el hospital pero es un hombre fuerte y esperamos que se recupere pronto".