Brayan Garnica, por la consolidación con Atlas

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2016).- Debutó con el Club Atlas de Guadalajara el 30 de septiembre del 2015 en el Apertura 2015 en el empate a uno frente al Cruz Azul.

Desde entonces Garnica se ha caracterizado por ser un futbolista descarado y hábil con el balón, de ahí que el jugador del Atlas haya despertado el interés de algunos equipo del futbol mexicano y que en el pasado Régimen de Transferencias ofrecieron grandes sumas de billetes verdes para hacerse de sus servicios.

La directiva rojinegra soportó los bombazos y ahora confían en que el joven futbolista veracruzano se consolide en el equipo y sea el hombre habilidoso que surta de balones a los delanteros llegando por la banda derecha, aprovechando la confianza que le tiene el director técnico José Guadalupe Cruz.

"Estoy muy tranquilo, escuché rumores pero no me comentaron nada, estoy por seguir en el club y quiero continuidad aquí, consolidarme y aprender más, es una buena oportunidad, llegar a Liguilla y quiero hacerlo con Atlas", dijo Garnica Cortez.

"Me siento contento, tranquilo, sé que la directiva me tiene bien considerado y solo queda hacer un buen torneo responderle y mostrar por qué me dejaron", siguió Brayan Garnica.

