Carlos Cisneros se recupera de una lesión

Almeyda confía en que el elemento esté listo para iniciar el Clausura 2017

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2016).- El técnico del Guadalajara Matías Almeyda, confía en que Carlos Cisneros esté listo para iniciar el Clausura 2017, está realizando una pretemporada diferente a la del equipo debido a un problema que está llevando poco a poco el cuerpo técnico, así lo dijo el pastor rojiblanco.



"Él viene de un problema desde el torneo pasado, es una de sus piernas, por lo cual hemos determinado llevarlo con calma para que se recupere bien. Trabaja diferente, hace elíptica, bicicleta, lo exigimos desde ahí para que no pierda en lo físico".



Cisneros no baja la guardia, metió trabajo al pie de la letra como le señaló el cuerpo médico y técnico, ya que está programado que esté listo para el arranque del Clausura, según los planes establecidos en el Rebaño.



"Es la idea, generalmente tiene unos dolores fuertes, pero no quiere que se haga crónica, entonces hay una parte en la cual ponemos atención para que estén listos. A mi de nada me sirve que entrene con dolor, si estará unos días bien y otros no. No sirve que entrene dos días y luego no. Por eso determinamos arrancar diferente con él".



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ