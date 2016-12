Karate mexicano busca debutar en Tokio 2020

La delegación quiere un lugar en la especialidad que debutará en Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO (22/DIC/2016).- Luego de que el Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó un cupo al karate dentro del programa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la especialidad en México se prepara para enfrentar el largo camino en busca de la calificación.



Sin embargo, no sólo será el hecho de acudir a la contienda olímpica, sino buscar que karatecas como Xhunashi Caballero, quien es una de las más avanzadas, Bertha Gutiérrez, oro en Guadalajara 2011, y Alicia Hernández, quinto en el panamericano de Brasil, escriban su propia historia.



Aunque faltan cuatro años para la llegada de la cita veraniega nipona, los competidores están a la espera de conocer el plan por parte de la Federación Mexicana de Karate, que ya con el grado olímpico requerirá de más presupuesto para el fogueo de sus competidores.



Para Tokio se disputarán una prueba femenina (10) y otra masculina (10) de kata (series de movimientos) y tres pesos por sexo (total, 60) en kumite (combate).



De los cinco pesos que hay actualmente en kumite, la federación convertirá para los Juegos los dos inferiores en uno, los dos superiores en otro y se dejará el del medio.



Por eso, la Federación Mexicana de la especialidad deberá contar con un plan para los competidores seleccionados, los cuales deberán ganarse su lugar en los procesos selectivos dispuestos por este organismo.



Ante esto, Roberto Hernández García, presidente del organismo rector del karate en México, deberá emplearse a fondo para armar un plan en donde se establezca el proceso selectivo para comenzar a formar la representación base para Tokio 2020.



Para Arturo Estrada, medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, el camino a Japón será complicado porque se requiere de apoyo por parte de las autoridades deportivas para cumplir con los certámenes internacionales.



"Estamos contentos porque nuestro deporte ya es olímpico, pero ahora viene el contar con el apoyo para dar los resultados y desde luego sumar puntos en el ranking mundial", afirmó.



Y es que en tres años los karatecas mexicanos deberán acudir a por lo menos 20 competiciones para sumar puntos en el ranking mundial, y de esa manera esperar la forma de calificación que otorgue la Federación Internacional.



"La actualidad de la Federación Mexicana de Karate es complicada, no da los apoyos que debe, a veces no podemos ir a todos los torneos puntuables y eso nos obliga a subir al podio cuando sí podemos competir", declaró el monarca del Open Mexicano.



Entre las aspirantes a llegar a Tokio 2020 están Alicia Hernández, quinta en el panamericano, Bertha Gutiérrez, oro en Guadalajara 2011, y Paola Padilla, quinta en el Mundial Juvenil 2013.