Matías Almeyda no cierra puertas a Ángel Zaldívar

El técnico de Chivas espera que rumores que lo colocan en la Serie A sean ciertos

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2016).- Hace poco, el diario italiano ''Corriere dello Sport'', puso en su lista de futuras promesas del futbol mexicano a Ángel Zaldívar, goleador del Guadalajara, así como a otros elementos entre los cuales destacan Rodolfo Pizarro, Hirving Lozano, Erick Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

En publicaciones de este día en Italia, aparece que el cazador de talentos Maurizio Micheli, ha recomendado al Bologna la contratación del jugador rojiblanco Ángel Zaldívar, ya que lo estuvo siguiendo y le ve futuro para destacar en el equipo de la Serie A, según reveló el portal ''Tuttomercato''.

Lo anterior no sorprende al técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, quien dijo no tener certeza de esto, pero que en dado caso que se diera algo dependerá de los dirigentes, por lo pronto él no le cierra la puerta para que vaya a un futbol donde el ''Pelado'' triunfó.

''Depende, si es verdad esta noticia me pone muy feliz por él, por todos. Seguimos teniendo contacto con Carlos Salcedo, esto habla del trabajo, de la capacidad de cada elemento del Guadalajara y si Chivas puede seguir vendiendo jugadores a Europa, creo que es un adelanto para el futbol mexicano''.

Precisó Almeyda, quien conoce perfectamente el futbol italiano, que ir a competir en un balompié diferente hace crecer en todos los aspectos al profesional y él no está en contra de que pruebe suerte, incluso eso le vendría bien a la Selección Mexicana.

''Mientras más jugadores estén afuera, la Selección tendrá más jerarquía. Yo no manejo eso. Italia es un futbol al cual respecto, ahí construí mi carrera futbolística, entonces es un buen futbol, buena competencia y es bueno que vayan allá''.

El pastor expresó que por el momento no tiene notificación alguna de la dirigencia respecto a una negociación en la mesa por Zaldívar, pero con el simple hecho de que se mencione a Chivas, debe ser un orgullo porque quiere decir que se está trabajando bien en las fuerzas básicas.



Almeyda descarta a Dueñas

Ante las contantes versiones de diferentes medios de comunicación que colocan a Jesús Dueñas en el Guadalajara, el técnico Almeyda precisó en charla telefónica, que en este momento el jugador de los Tigres no está en cartera.

''No, yo no he pedido a Dueñas, obviamente es un excelente jugador, muy importante, pero nunca lo he pedido''.

Chivas regresa hoy de Cancún, Quintana Roo, donde estuvieron realizando pretemporada y el equipo descansará todo el fin de semana, para reportar a los trabajos el próximo lunes en Verde Valle.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ