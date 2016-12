Goleador de la Libertadores podría jugar en Cruz Azul

Miguel Ángel Borja está entre los 100 mejores futbolistas del mundo, según 'Futbolred'

BOGOTÁ, COLOMBIA (22/DIC/2016).- El goleador del campeón de la Copa Libertadores, Miguel Ángel Borja, y uno de los 100 futbolistas mejores del mundo, aseguró al portal Futbolred, que le encantaría jugar con el Cruz Azul de México.



El portal especializado en temas de futbol, aseguró que el equipo mexicano estaría interesado en los servicios de Borja para la temporada del 2017.



"No sabía que Cruz Azul de pronto tenía la opción, pero bueno, si se da seguro que no lo dudaría", dijo el goleador de 23 años de edad, que fue la revelación del torneo de la liga profesional de Colombia, y de la Copa Libertadores.



Borja sostuvo que tiene ofertas de diferentes equipos en el exterior, pero aún no tiene nada definido, pues acaba de llegar de su participación en la Copa Mundial de Clubes, donde el equipo verdolaga quedó en el tercer lugar.



Borja sostuvo que iba esperar la decisión de los directivos, pero insistió que "ir a México y sería muy bueno. La liga es muy competitiva y sí me gustaría ir".