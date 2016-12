Ni idea del interés de Chivas: Aquino

Se dice contento en Tigres; 'no tengo por qué pensar en otro club', afirma

GUADALAJARA, JALISCO (21/DIC/2016).- Javier Aquino tiene la mente puesta en Tigres y en el partido de ida de la final que disputará mañana contra América. Cuando se le pregunta acerca del interés de Chivas por él, el jugador responde “ni idea”.

“En estos momentos estoy al cien por ciento con mi club en la final, no he tenido ningún acercamiento de nadie (…); Tigres me ha dado mucho y estoy muy agradecido con ellos y no tengo por qué pensar en otro club”.

El jugador, que se presentó ante los medios de comunicación antes del partido de mañana, afirma sentirse satisfecho por haber disputado tres finales con Tigres y por la recepción que el equipo felino le ofreció después de su paso por España. “Fue algo que necesitaba en mi carrera al volver de Europa y hay que estar siempre agradecidos”, dice.

“Venimos a buscar un partido inteligente (…), venimos a buscar la victoria”, afirma acerca del duelo de ida que se disputará mañana a las 21:00 horas en el Estadio Azteca.

El partido de vuelta se jugará en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza el 25 de diciembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.