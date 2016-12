Habrá 'Kaiser' por un año más

Rafael Márquez firmó con los rojinegros por los torneos Clausura y Apertura 2017

GUADALAJARA, JALISCO (21/DIC/2016).- El capitán del Atlas y de la Selección mexicana de futbol, Rafael Márquez Álvarez, finalmente llegó a un acuerdo con la directiva de los rojinegros para seguir con el equipo un año más, por lo que el michoacano defenderá los colores rojo y negro en los torneos Clausura y Apertura 2017, pensando sobre todo en la posibilidad de ir al Mundial de Rusia 2018.

Márquez finalizó su contrato en este mes de diciembre una vez que concluyó el certamen de Apertura 2016 y siempre estuvo de acuerdo con renovar por un año más, sin embargo entre que se atravesaron las vacaciones del plantel y que no se había dado la oportunidad, fue hasta ayer cuando finalmente se dio que el “Kaiser” plasmara su rúbrica en el contrato.

Asimismo, otro elemento que firmó contrato por un año más es el delantero Edson Rivera, quien había sido colocado en la lista de transferibles para este Régimen de Transferencias, sin embargo se decidió que el ariete que ya militó en el futbol de Portugal con el Braga, se quede por 12 meses más en la institución.

27 puntos, la meta

Para el director técnico de la Academia Rojinegra, José Guadalupe Cruz, la meta que tiene su equipo para el Clausura 2017 será de 27 puntos, ya que en el torneo anterior solamente hicieron 19 unidades y no les alcanzó para ingresar a la Liguilla, por lo que ahora el “Profe” se pone la vara alta, sobre todo teniendo en consideración que le trajeron a dos elementos de ataque que le ilusionan.

“27 puntos, sumar de uno en uno, no podemos alimentar eso si no podemos dar el primer paso. Habrá que ir cada fin de semana, es un torneo muy complicado, se define descenso y no habrá quién te regale nada. (Los equipos) se prepararon para batallas duras que si queremos salir con la victoria hay que llegar preparados”, dijo el timonel rojinegro.

Atlas prepara el siguiente juego amistoso, mismo que será este viernes 23 de diciembre a las 10:00 horas en el Estadio Jalisco ante los Leones Negros de la UdeG, para luego tomar dos días de descanso por fechas navideñas, 24 y 25 de diciembre. El día 26 vuelven a los trabajos y el martes 27 viajan a la Unión Americana en donde enfrentarán a Tijuana y Morelia, para luego pensar ya en el inicio del campeonato.

LAS RENOVACIONES

• Rafael Márquez

Posición: Defensa

Partidos jugados: 16

Juegos de titular: 16

Minutos jugados: 1,381

Goles: 0

Tarjetas amarillas: 3

Tarjetas rojas: 0

Distancia recorrida: 150 kilómetros

• Edson Rivera

Posición: Delantero

Partidos jugados: 8

Juegos de titular: 3

Minutos jugados: 322

Goles: 2

Tarjetas amarillas: 2

Tarjetas rojas: 0

Distancia recorrida: 42.7 kilómetros

Más incorporaciones

Habrá más llegadas para los Zorros. Federico Lavallén, de Argentina, y Clifford Aboagye, de Ghana, serán las dos incorporaciones de los rojinegros del Atlas para el próximo torneo, aunque ambos jugadores lo harán con el equipo de la categoría Sub-20, para reforzar al cuadro que dirige Julio “Jerry” Estrada y formar parte de la Generación Azteca.

Tanto el sudamericano como el africano podrán ver actividad en la Copa MX y si así lo considera el “Profe” Cruz, podrán entrenar y jugar con el equipo de Primera División en la Liga MX.

“Vengo a sumar”: Fidel Martínez

En el marco de su presentación como nuevo jugador del Atlas, con el que portará el número “9”, el atacante ecuatoriano Fidel Martínez se comprometió a entregar alegría a la afición y a refrendar la confianza que depositaron en él, sumando y aportando en cada entrenamiento y cada partido.

“Vengo acá a sumar, a dar lo mejor, aportar a los compañeros y ellos a mí, aprenderé mucho, pero acá no sólo uno juega, jugamos 11 y los que estamos fuera también. Dios quiera podamos aportar con goles que es lo que a uno lo caracteriza”, dijo Fidel Martínez ya enfundado en la playera rojinegra.

Algo que enfatizó Fidel, fue el hecho de que ya conoce el entorno del futbol mexicano, así como que tiene pleno conocimiento del equipo al que llega y de la ciudad en donde vivirá, ya que en alguna otra oportunidad militó en los Leones Negros.

“Cuando uno ya conoce el ambiente, la gente, se juega un poco más fácil en todo sentido, llego a una gran ciudad y debo aprovechar al máximo”, siguió Fidel Martínez.

Fidel llegó con un contrato firmado por dos años y una vez terminada la presentación ante los medios de comunicación por parte del vicepresidente Alberto de la Torre y del director técnico José Guadalupe Cruz, pasó a la cancha, en donde fue recibido por sus compañeros con la tradicional pasadita, para luego dirigirse a trotar alrededor de la cancha en La Madriguera.