Presidente deportivo de Barcelona quiere que Messi se quede

El dirigente del equipo catalán declaró que Lionel Messi 'es el mejor de la historia del futbol'

BARCELONA, ESPAÑA (20/DIC/2016).- El presidente deportivo de Barcelona, Josep Maria Bartomeu, manifestó su interés de mantener al atacante argentino Lionel Messi y extender su contrato con el club, el cual concluye en 2018.

En rueda de prensa, el dirigente del equipo catalán declaró que Leo Messi "es el mejor de la historia del fútbol y queremos que siga con nosotros. Haremos un esfuerzo porque esta es su casa".

El deseo de ampliar el contrato del "10" de Barcelona se sumaría al que se realizó al brasileño Neymar da Silva Santos y al uruguayo Luis Suarez hasta la temporada 2020-2021, quienes conforman el tridente titular "MSN".

Aseguró que los problemas fiscales por los que atraviesa Messi no influirán en la decisión del jugador de continuar vistiendo los colores azulgranas después de que se impusiera a él y a su padre 21 meses de prisión y una multa de 71,990,486 de pesos, sin embargo, no irán a prisión al ser una pena inferior a dos años y el no tener antecedentes.

Bartomeu también mostró sus intenciones de renovar contrataciones al mediocampista español Andrés Iniesta, el centrocampista croata Ivan Rakitic y el portero alemán Marc André Ter Stegen, así como del entrenador español Luis Enrique, quien acaba en junio de 2017 su convenio con el club.