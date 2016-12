La Volpe imita a Mourinho pero con diarrea, opina Hugo Sánchez

El ex jugador critica las declaraciones recientes del técnico sobre varios temas

GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2016).- Ricardo La Volpe quiere ser el americanista que aguante la presión para que no tengan que hacerlo los jugadores, pero eso es una imitación de José Mourinho, nada más que "con diarrea de tres meses".



¿Quién lo dijo? El técnico y celebrado exjugador del futbol mexicano Hugo Sánchez, que participó con esa opinión en el programa "Futbol Picante", de ESPN, y opinó de esa manera del técnico de las Águilas.



En la emisión del programa con José Ramón Fernández, Hugo Sánchez criticó las declaraciones recientes de La Volpe sobre varios temas: "Creo que quiere hacer una imitación de nuestro amigo Mourinho (...) pero con diarrea de tres meses (...) Quiere llamar la atención de los medios de comunicación y quiere ser él el que aguante la presión de la final, del Mundialito".



Para Sánchez, el problema es que al histórico técnico del Real Madrid y hoy cabeza del Manchester United "le salió bien porque ha ganado muchos títulos", mientras que al argentino "no le está saliendo nada bien porque no ha ganado nada todavía".



Los partidos de la final del futbol mexicano entre América y Tigres de Nuevo León se disputarán este jueves 22 y el domingo 25.