Atlas va por 27 puntos

El equipo tiene la meta de alcanzar la Liguilla en el Clausura 2017

GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2016).- Para el director técnico de la Academia Rojinegra, José Guadalupe Cruz, la meta que tiene su equipo para el Clausura 2017, será de 27 puntos, ya que en el torneo anterior solamente hicieron 19 unidades y no les alcanzó para ingresar a la Liguilla, por lo que ahora el ''Profe'' se pone la vara alta, sobre todo teniendo en consideración que le trajeron a dos elementos de ataque que le ilusionan.

''Veintisiete puntos, sumar de uno en uno, no podemos alimentar eso si no podemos dar el primer paso, habrá que ir cada fin de semana, es un torneo muy complicado, se define descenso y no habrá quien te regale nada, se prepararon para batallas duras que si queremos salir con la victoria hay que llegar preparados'', dijo el timonel rojinegro.

Atlas prepara el siguiente juego amistoso, mismo que será este viernes 23 de diciembre a las 10:00 horas en el Estadio Jalisco ante los Leones Negros de la UdeG, para luego tomar dos días de descanso por fechas navideñas, 24 y 25 de diciembre. El día 26 de diciembre vuelven a los trabajos y el martes 27 viajan a la Unión Americana en donde enfrentarán a Tijuana y Morelia para luego pensar ya en el inicio del campeonato.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES