Panteras vence a Pieles Rojas

Carolina saca a Washington de zona de playoffs al ganar con marcador de 26-15

ESTADOS UNIDOS (20/DIC/2016).- Panteras de Carolina (6-8) le pegó fuerte a Pieles Rojas de Washington (7-6-1) en sus aspiraciones por entrar a la postemporada 2016 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), al imponerse hoy por 26-15 en el cierre de la semana 15 de la campaña regular.



El mariscal de campo Cam Newton tiró dos pases de anotación para el campeón defensor de la Conferencia Nacional (NFC), en el primer cuarto de 30 yardas con el veterano Ted Ginn y en el tercero de una con el corredor de poder Mike Tolbert.



El pateador Graham Gano puso 12 en la pizarra con goles de campo de 35, dos de 23 y de 41 yardas, para que Panteras mantenga esperanzas matemáticas de entrar a los playoffs.



La solitaria anotación de Washington fue cortesía del corredor novato Rob Kelley, de cinco yardas en el segundo cuarto, pero fallaron el extra, y el pateador Dustin Hopkins canejó con éxito tres patadas, de 43, 26 y 34 yd, insuficientes para evitar el descalabro del local.



Con esta derrota, Washington está fuera de la zona de clasificación a playoffs, a los que aspiraba como el segundo comodín de la NFC, lugar que recayó en las manos de Empacadores de Green Bay (8-6), cuando sólo quedan dos semanas en la temporada regular.



El duelo comenzó parejo, con los rivales intercambiando goles de campo, Panteras en la primera serie del duelo por conducto deGano, de 35 yardas, y Pieles Rojas hacia la mitad del periodo, de la pierna de Hopkins, de 43.



No obstante, Carolina dio una probadita del juego que lo llevó al Súper Tazón el año pasado, cuando Newton conectó un pase de 30 yd con Ginn, quien aprovechó la cobertura de zona de Washington para colocarse justo en el hueco entre esquineros y safeties, para quedarse en solitario con el ovoide, justo en la zona de anotación. 10-3.



Con el momento anímico a su favor, la visita intentó ampliar la ventaja y lo logró al inicio del segundo cuarto, al terminar una ofensiva que había iniciado en el primero con un gol de campo de 32 yd de Gano, que les dio delantera de 13-3.



Consciente de lo que se jugaba, la "tribu" comenzó a imponer condiciones, primero a la defensiva y luego, su ofensiva pudo por fin hilvanar una buena serie, la cual culminó con un acarreo "de riñones" de Kelly, quien por pura fuerza se abrió camino a través de la defensiva rival, para finalmente romper el plano.



No obstante, Hopkins falló el punto extra, con lo que el tanteador se quedó 9-13 al medio tiempo, que llegó tras varias ofensivas infructuosas de ambas partes, a causa de un buen trabajo de las respectivas defensas.



Mal empezó la segunda mitad para los de casa, luego que el quarterback Kirk Cousins soltó el balón, el cual fue recuperado por el ala defensivo visitante Wes Horton en la yarda cinco de territorio rival, desde donde a Newton no le costó nada sumarle siete más a la brecha, con pase de una yarda para Tolbert.



Con mucho que ganar y casi nada que perder, los "felinos" siguieron presionando en ambos frentes a la "tribu" y al final sacaron otros tres puntos en este episodio, con el tercero de Gano, esta vez de 23 yd, para adelantarse 23-9 en la pizarra.



El duelo se puso interesante en el último episodio, cuando los capitalinos cerraron una ofensiva que habían iniciado en el tercero con gol de campo de 26 yd de Hopkins, mientras Gano, con 5:41 en el reloj, falló un intento de 38, loc cual le abrió las puertas a los de casa al dejar el marcador 23-12.



La gente del entrenador en jefe Jay Gruden intentó volver a la pelea y se acercaron a ocho puntos con gol de campo de 34 yd de Hopkins, con 3:48 en el reloj, pero los pupilos de Ron Rivera callaron a la tribuna al reabrir la brecha con intento acertado de Gano, de 41 yd, que puso el 26-15 definitivo con 1:12 por jugarse.



Cam Newton tuvo una gran noche para los "felinos", al completar 21 pases en 37 intentos, con 300 yardas de ganancia y dos touchdowns, sin intercepciones, mientras Kirk Cousins acertó 32 de 47, para aportar 316 yd a su causa, sin touchdowns y uno interceptado.



Anotación por cuartos:



Total



Carolina 10 03 10 03 -- 26



Washington 03 06 00 06 -- 15