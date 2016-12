Año redondo para Sergio Pérez

El piloto de la escudería Force India consiguió en 2016 la mejor cosecha de puntos de su carrera en la Fórmula Uno

GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2016).- Un año que en un inicio parecía nada prometedor, terminó por convertirse en el mejor de su carrera en la Fórmula Uno.

El 2016 se convirtió en el año en el que Sergio “Checo” Pérez logró consolidarse como piloto de la máxima categoría del deporte motor, luego de firmar su puntaje más alto en seis años dentro del circuito, pero sobre todo, al terminar clasificándose en todas y cada una de las carreras del calendario.

Además, Pérez Mendoza siguió acrecentando su legado como uno de los dos pilotos mexicanos más productivos en la historia de la Fórmula Uno, al lograr dos podios durante esta temporada y al haber dejado la sensación de que una victoria en el Gran Circo no está tan lejana para el piloto de Guadalajara.

Checo rebasó este año la cifra de 100 puntos en el campeonato, 101 unidades en total, superando por 23 enteros el mejor registro que hasta antes de esta temporada había conseguido, que había sido de 78 en la temporada de 2015.

El tapatío sumó al menos un punto en 16 de las 21 carreras de la temporada, inclusive, terminó dentro de los primeros 10 lugares en los últimos 10 Grandes Premios del año, lo que para el de Guadalajara es la racha positiva más larga en su carrera en la Fórmula Uno; en los cinco años anteriores, la racha más larga de Pérez Mendoza sumando puntos era de cinco carreras consecutivas, entre los Grandes Premios de Bélgica y Rusia, en 2014.

Una de las claves para que Checo terminara entre los primeros 10 lugares en 16 carreras se debió al éxito que el piloto de Force India tuvo en las pruebas de calificación, en donde también, en este 2016, tuvo su mejor desempeño. De los 21 eventos en el año, Pérez Mendoza logró meterse entre los primeros 10 de la parrilla de salida en 14 de ellos, siendo ésta su mejor marca al momento, superando las nueve ocasiones en las que partió desde dichos puestos en las temporadas de 2013, con McLaren y 2015 ya con Force India.

Otro de los aspectos de los que el tapatío echó mano para poder tener un año casi perfecto, fue el de tener un mejor control al manejo, pues a lo largo de toda la temporada Pérez Mendoza evitó maniobras arriesgadas que comprometieran su carrera y también se mantuvo alejado de sufrir consecuencias por errores de otros, lo que hizo que en esta temporada el jalisciense no abandonara carrera alguna a causa de una colisión.

Sin lugar a dudas, y no menos importante, cuenta el desempeño del VJM09 de Force India, un coche que aunque no le dio puntos a Checo en las primeras tres carreras, conforme se fue desarrollando brindaba un mejor desempeño, además de que terminó por ser uno de los coches más confiables de la parrilla, pues en el caso del monoplaza del tapatío, éste no le generó ningún problema de motor o mecánico durante carrera alguna, terminando por clasificarse en los 21 eventos del año.

El único desperfecto en el coche que pudo experimentar Pérez Mendoza en el año, se dio en el Gran Premio de Austria, donde los frenos del VJM09 terminaron por ceder en la última vuelta de la carrera, sin embargo, al tratarse del último giro contó como carrera completa para Checo Pérez.

Dos podios en 2016

Lo más destacado de todo este año para Sergio Pérez fue la consecución de dos podios para llegar a un total de siete en su carrera. El primero de ellos y quizá uno de los más significativos de todos para el tapatío, fue el logrado en el Gran Premio de Mónaco, luego de defender una posición de tercer lugar durante 48 vueltas frente a nada más y nada menos que el tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel. Para Pérez, esa del 29 de mayo fue una de las mejores exhibiciones de su carrera.

Tres semanas después Checo regresaría a ocupar un sitio entre los tres mejores, en un sitio que debutaba dentro de la Fórmula Uno. El escenario fueron las calles de Baku (foto), en Azerbaiyán, donde se escenificó el Gran Premio de Europa.

Ayudado por una brillante estrategia que lo catapultó del séptimo al tercer sitio durante el desarrollo de la carrera, Pérez Mendoza lograba por segunda vez en su carrera dos podios en un mismo año, algo que no conseguía desde que pilotaba para Sauber, en 2012.

Así, la actuación de Checo Pérez a lo largo de 2016 fue clave para, además, catapultar a Force India como el mejor equipo de la categoría sólo detrás de las tres escuderías grandes, lo que también hizo del tapatío el mejor piloto del resto, sólo siendo superado en el campeonato por los hombres de Mercedes, Red Bull y Ferrari, batiendo a pilotos de escuderías icónicas como lo han sido Williams y Renault, pero consolidándose como un piloto maduro, que recobró vida en Force India y que parece no dejará en poco tiempo un asiento dentro de la Fórmula Uno.

NUMERALIA

Saldo positivo

2 podios (Mónaco y Baku)

16 carreras dentro de los puntos

4 ocasiones terminó en octavo lugar, el resultado que más repitió en el año

17 fue la peor posición en la que terminó una carrera en el año (Austria)

18 fue su peor posición de salida en una carrera en el año (Bahrein)

5 fue su mejor posición de salida en una carrera en el año (Japón)