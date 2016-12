Ferretti rechaza preocupación por árbitro Paul Delgadillo

El técnico de Tigres le da confianza y espera que tengan una buena actuación

MONTERREY, NUEVO LEÓN (19/DIC/2016).- El estratega Ricardo "Tuca" Ferretti rechazó sentir alguna preocupación porque Paul Delgadillo será el que árbitro del partido de ida de la final del Torneo Apertura 2016 entre Tigres y América.



El silbante Delgadillo en el encuentro de vuelta de la final del Apertura 2014, entre los mismos equipos, expulsó tres elementos de los felinos, quien cayeron en el estadio Azteca, con lo cual las Águilas se llevaron la corona.



"Es una asignación de la Federación y el hecho de que un partido pasó otra cosa, no quiere decir que tenga que pasar otra vez, en ese encuentro no tuvimos una buena disciplina y espero que ahora sí. De mi parte no (hay preocupación), uno siempre tiene la conciencia tranquila, la confianza en los árbitros y esperamos que tengan una buena actuación", añadió.



Los elementos que recibieron tarjeta roja, en aquel cotejo, fueron el guardameta Nahuel Guzmán y los volantes ofensivos Darío Burbano y Damián Álvarez.



El equipo viajará este martes a la Ciudad de México y el único jugador que podría quedar fuera del duelo de ida contra el cuadro capitalino es Manuel Viniegra, por lesión.



Los elementos que se recuperaron de sus lesiones fueron Damián Álvarez, Alberto Acosta y Lucas Zelarayán, mientras Luis Quiñones aún no ha hecho futbol, pero ya está sanado.