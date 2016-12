Dan a conocer sedes de Copa Coro 2017

La Concacaf también anuncia a EU y México como cabezas de serie del torneo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (19/DIC/2016).- Las selecciones de Estados Unidos, México y otro país por definir serán cabezas de serie en la Copa Oro 2017, que se disputará del 7 al 26 de julio, informó la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf).



El órgano rector del balompié del área dio a conocer las 14 sedes que recibirán a los equipos que buscarán conquistar el certamen.



El Alamodome en San Antonio, Texas; FirstEnergy Stadium en Cleveland, Ohio; Levi's Stadium en Santa Clara, California; así el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee, albergarán por primera vez la competencia.



Mientras que los que repiten están el AT&T Stadium en Arlington, Texas (2009, 2011, 2013); BBVA Compass Stadium en Houston, Texas (2013, 2015); Lincoln Financial Field en Filadelfia (2009, 2015) y Qualcomm Stadium en San Diego, California (1996, 2000).



Así como Raymond James Stadium en Tampa, Florida (2011); Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey (2011, 2013); Rose Bowl en Pasadena, California (1991, 2002, 2011, 2013); Sports Authority Field en Denver, CO (2013); Toyota Stadium en Frisco, Texas (2015) y University of Phoenix Stadium en Glendale, Arizona (2009, 2015).



Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf, afirmó que están emocionados de traer la Copa Oro a nuevos mercados a lo largo del país. "Estas ciudades han demostrado que están listas y ansiosas por ser parte del campeonato de la región, y por darle la bienvenida al futbol internacional de clase mundial el próximo verano".



''Ya que algunos de los partidos se jugarán en algunas de las ciudades más populares, como Dallas, Los Ángeles y Nueva York, la Copa Oro del próximo año mostrará el alto nivel del futbol internacional en todo el país'', sentenció.



Canadá, México y Estados Unidos de la región norteamericana, así como Curazao, Guayana Francesa, Jamaica y Martinica del Caribe, son las selecciones calificadas al momento.



El Tri jugará sus primeros tres partidos de esta competencia, en la que buscará refrendar el título que ganó en 2015, en las ciudades de Nashville, Tampa Bay y Cleveland.



Fechas y estadios para la fase de grupos:



- 7 de julio, Grupo A - NY/NJ - Red Bull Arena (Harrison, NJ)



- 8 de julio, Grupo B - Nashville - Nissan Stadium (Nashville, TN)



- 9 de julio, Grupo C - San Diego - Qualcomm Stadium (San Diego, CA)



- 11 de julio, Grupo A - Houston - BBVA Compass Stadium (Houston, TX)



- 12 de julio, Grupo B - Tampa Bay - Raymond James Stadium (Tampa, FL)



- 13 de julio, Grupo C - Denver - Sports Authority Field (Denver, CO)



- 14 de julio, Grupo A - Dallas - Toyota Stadium (Frisco, TX)



- 15 de julio, Grupo B - Cleveland - FirstEnergy Stadium (Cleveland, OH)



- 16 de julio, Grupo C - San Antonio - Alamodome (San Antonio, TX)