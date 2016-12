Hamilton afirma que Mercedes le falta al respeto en Abu Dabi

Lo reprenden por ralentizar la carrera de manera deliberada

LONDRES, INGLATERRA (18/DIC/2016).- El piloto británico Lewis Hamilton consideró que Mercedes le faltó al respeto al regañarlo durante la última carrera en Abu Dabi, donde ralentizó en forma deliberada la carrera para buscar opciones de quedarse con el título, que finalmente fue para Nico Rosberg.



La cúpula de la escudería le hizo saber en varias ocasiones que no fuera tan lento, pero Hamilton no hizo caso ya que necesitaba que Rosberg fuera alcanzado por los coches detrás y quedara fuera del podio para que el británico consiguiera quedarse con el mundial, lo cual finalmente no sucedió.



"Ese fue uno de los momentos más incómodos del año. Siento que me han faltado al respeto. Definitivamente no esperas eso de gente que está a cargo de muchos individuos", mencionó en declaraciones que reproduce el rotativo "Telegraph".



El director del equipo Toto Wolff reconoció que el asunto no fue gestionado en Abu Dabi de la mejor manera, "deberíamos habernos comunicado de forma diferente y haberles dejado competir hubiese sido lo apropiado".



Ahora el equipo busca un reemplazo para Nico Rosberg, quien se retiró tras ganar el campeonato, y el elegido tendrá que mantener el trabajo en equipo y evitar que se vuelvan a pasar momentos de tensión entre coequiperos como sucedió esta temporada.