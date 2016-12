James Rodríguez deja su futuro en el aire

El colombiano dice que no puede asegurar si seguirá con el Real Madrid el siguiente año

YOKOHAMA, JAPÓN (18/DIC/2016).- James Rodríguez, que no jugó ningún minuto en la final del Mundial de Clubes que el Real Madrid ganó al Kashima Antelers japonés (4-2), dejó su futuro en el club blanco en el aire al afirmar que en el parón navideño tiene que "pensar todo" y "buscar salidas".

Después de disputar tan solo 18 minutos en el Mundial de Clubes, en la recta final del encuentro de semifinales ante el América, James mostró en la zona mixta del estadio Internacional de Yokohama las dudas que tiene sobre su futuro.

"No te puedo asegurar eso", respondió cuando fue preguntado por si seguirá en el Real Madrid tras el mercado invernal.

El centrocampista colombiano no ocultó que es feliz en Madrid ni su frustración por no tener continuidad en el equipo titular con Zinedine Zidane.

"A veces no se da todo como uno quiere, pero hay que estar tranquilo. Tengo siete días para poder pensar todo. Yo quiero estar aquí, pero a veces no se dan las cosas. Hay que pensar bien todo y no puedo asegurar si sigo o no porque quiero jugar más", dijo.

Consciente de las consecuencias que pueden tener sus declaraciones, James insistió en que es feliz en Madrid, pero señaló que tiene varias ofertas en la mesa para abandonar el club blanco.

"Quiero quedarme, estoy siendo feliz aquí, pero quiero jugar más. Estoy feliz y los que están cerca mío también. Madrid es una ciudad en la que quiero estar siempre, pero si quiero jugar más hay que pensar bien todo y buscar salidas", sentenció.