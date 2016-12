América tuvo Mundial de Clubes aceptable: La Volpe

Las Águilas se levantaron del 0-2 para emparejar 2-2 contra Atlético Nacional

YOKOHAMA, JAPÓN (18/DIC/2016).- El director técnico del América, el argentino Ricardo La Volpe, afirmó que su escuadra cumplió con un aceptable Mundial de Clubes Japón 2016, a pesar de que se terminó en el cuarto lugar.

"El papel es aceptable porque hoy vuelve a demostrarse que el equipo es competitivo, que no fue superado en los 90 minutos contra uno de los equipos más fuertes que hay en Sudamérica. Demostramos carácter, mentalidad, no bajamos los brazos, se encontró con un 2-0 y no se desesperó", aseguró.

Este día las Águilas se levantaron de un 0-2 para emparejar las acciones 2-2 contra Atlético Nacional en el choque por el tercer lugar, pero el club mexicano cedió ese puesto al caer en la tanda de penales por 4-3.

"Fue un partido de alto nivel, creo que los dos equipos fueron muy competitivos y a veces las derrotas a través de los penales no gustan porque demuestran que no hubo superioridad del rival, significan que cualquiera de los dos podía haber ganado", manifestó.

La Volpe subrayó que sus jugadores deben "estar con la conciencia bien porque ganamos el primer partido (contra el Jeonbuk), se perdió el segundo contra un rival que sabíamos que era el más fuerte (Real Madrid) y Nacional es el equipo que siempre sale campeón, tiene grandes individualidades y aquí demostramos que somos competitivos".

El estratega americanista ya mostró algún pensamiento de cara a la final del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX contra Tigres de la UANL. El lunes y martes servirán de recuperación para preparar el duelo de ida programado para el jueves en el Estadio Azteca.

"Fisiológicamente el ser humano se adapta, vamos a tener lunes y martes con un poco de descompensación, es lógico. El equipo está bien mentalmente porque hoy estábamos siendo superados y tuvo reacción y entrega. Eso te da moral, porque se perdió el tercer puesto pero no por una superioridad del rival y sí por penales que son una moneda al aire", agregó.