El futuro de Omar Bravo es incierto

El deportista, quien jugó para Carolina RailHawks, espera una oferta en el futbol mexicano

GUADALAJARA, JALISCO (18/DIC/2016).- En Estados Unidos se le ha cerrado la puerta. Su futuro es incierto y espera que su agente le consiga equipo para continuar con su carrera futbolística. Por lo pronto Omar Bravo, quien jugó para Carolina RailHawks de la NASL, espera una oferta en el futbol mexicano.

El máximo goleador en la historia del Guadalajara no tiene equipo. A Matías Almeyda no le interesa que regrese al plantel y el delantero está a la espera de que la dirigencia de Chivas le indique qué sigue, ya que el equipo americano no está interesado en pagar lo que pide el chiverío por sus servicios.

Bravo Tordecillas tuvo una actuación discreta con el RailHawks, equipo que ofreció al Guadalajara una cantidad muy por debajo de lo que estaba estipulado y por lo pronto equipos de la División de Ascenso han levantado la mano, esperando acepte jugar el entrante campeonato.

Uno de los interesados es Dorados, conjunto monarca en el Apertura 2016, que buscará el campeonato entrante y lograr el brinco a la Liga MX.

Del máximo circuito hasta hoy no hay ninguna opción, pero el delantero tiene hasta el 31 de enero para poder colocarse en un conjunto azteca.