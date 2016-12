Zidane y Ramos defienden el uso del videoarbitraje

El entrenador y el capitán del Real Madrid aprueban la tecnología pese a críticas

YOKOHAMA, JAPÓN (17/DIC/2016).- El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, y el capitán blanco Sergio Ramos, defendieron este sábado el uso del videoarbitraje, pese a las críticas que ha recibido este sistema estrenado en el Mundial de Clubes.

"Todos estamos de acuerdo en mejorar las cosas y la tecnología no la va a parar nadie", señaló Zidane en la conferencia de prensa previa a la final del torneo, el domingo entre el club español y el Kashima Antlers japonés (10:30 GMT).

La adaptación al videoarbitraje (VAR por sus siglas en inglés) "es cuestión de tiempo, cada vez que se empieza algo se necesita tiempo", declaró el francés, que pidió "paciencia" hasta que la tecnología funcione perfectamente.

Zidane, no obstante, aseguró que lo que no quieren los profesionales "es que en el campo hayan dudas" del árbitro como sucedió en la semifinal ante América, cuando el colegiado concedió un gol de Cristiano Ronaldo, que después lo anuló a instancias del asistente de video y finalmente subió al marcador al comprobarse que el portugués había arrancado en posición correcta.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino ofreció este sábado una conferencia de prensa para defender el uso de la tecnología "pese a algunos errores de comunicación" y reiteró que el objetivo es implantar el sistema definitivamente a partir del Mundial de Rusia-2018.

Para Ramos, el uso del video es "una buena decisión". "Se intenta ayudar al árbitro y creo que al final la tecnología será buena para el futbol, como lo es por ejemplo el 'Ojo de Halcón' en el tenis".

"Si se puede salir de dudas al instante y evitar situaciones como la de España en el Mundial 2002 mejor", añadió en referencia al partido de cuartos de final de aquella cita entre España y Corea del Sur en la que el colegiado anuló un gol a la Roja que las imágenes de televisión demostraron después que era válido.

Tanto Zidane como Ramos contradicen así a su compañero Luka Modric, que tras el partido contra América se mostró muy crítico: "Espero que no sigan con este sistema porque para mí esto no es futbol".



Escepticismo de La Volpe



Los dos técnicos latinoamericanos que disputarán el partido por el tercer puesto, Reinaldo Rueda con Atlético Nacional y Ricardo La Volpe al frente de América, defendieron también el uso de la tecnología.

Rueda, cuyo equipo vio cómo Kashima Antlers se adelantó en el marcador con un gol de penal que el árbitro no vio al principio, señaló que "es una decisión que tenemos que asimilar" y volvió a rechazar que su equipo perdiese el partido por esa acción.

La Volpe, por su parte, destacó que la tecnología ya se usa en otros deportes y mostró alguna duda respecto a su uso, sobre todo tras las dos jugadas polémicas que se han dado en este Mundialito: "La primera (el penal de Atlético Nacional) se debe dar 10 o 20 veces en un partido y esto significa que ahora van a pitar todas... ¡ya veremos!".

"En la segunda (gol de Ronaldo) no sabemos si es cuestión del árbitro o del asistente (el que toma la decisión. No protesté porque era el 2-0. Si hubiese sido con 0-0 hubiese sido muy polémico. Todos sabemos que si se organiza esto es para que el Real Madrid esté en la final, así que no tienes suficiente con jugar mejor. A mí el árbitro no me gustó porque en cada lance pitaba 'foul'", añadió.