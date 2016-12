En 13 entradas, Charros pierde ante Naranjeros

La novena jalisciense cayó en casa 4-5

GUADALAJARA, JALISCO (17/DIC/2016).- En una kilométrica velada de béisbol de 13 entradas y casi cuatro horas y media, los Charros de Jalisco no pudieron llevarse la victoria; a pesar de empatar dramáticamente la pizarra, finalmente se fueron con las manos vacías al perder 5-4 ante los Naranjeros de Hermosillo en el primer juego de la serie, en donde el pitcher ganador fue Édgar Torres, mientras que el perdedor fue Edwin Salas de los jaliscienses.



Los tablazos comenzaron rápido, ya que el lanzador de Charros, Alex Guzmán, comenzó de manera titubeante, y sus primeros y nerviosos envíos fueron respondidos por los peloteros de los Naranjeros. Las dos primeras carreras cayeron gracias a rolas de sacrificio, en donde Brian Goodwin y O´Koyea Dickson entraron a la registradora.



Ramón Delgado tomó el relevo en la parte alta de la cuarta entrada ante la apaleada que estaba recibiendo Alex Guzmán, pero de poco sirvió, ya que los Naranjeros siguieron fuerte en la ofensiva y cayó una nueva carrera de los visitantes.



La novena jalisciense reaccionó cuando el bateador emergente Alejandro Ortiz recibió su turno en el bat en la parte baja de la quinta entrada. Empuñó fuerte el madero e hizo el swing, logrando el home run que acercaba a los Charros en la pizarra.



Lorenzo Bundy, mánager de los Naranjeros, movió sus piezas buscando cerrar el juego y mandó a la lomita a Manuel Valdez y luego a Raúl Barrón, pero no contó con el despertar del capitán charro, Manny Ramírez, que con dos outs en la pizarra y un hombre en segunda base apareció para pegar un batazo de vuelta entera, empatando así la pizarra a tres carreras por bando.



Apareció el cerrador estrella de los Charros, el ligamayorista Sergio Romo, quien mostró su calidad, retirando a cuanto oponente se le puso enfrente. Era el turno de los tapatíos y Amadeo Zazueta le puso emoción al juego con un doblete al jardín izquierdo con dos outs en la pizarra, pero no pasó nada en el intento de Núñez y el juego se fue a extra innings.



Se tuvo que llegar hasta la parte alta de la décimo tercera entrada para que las emociones volvieran. Brian Goodwin pegó un batazo hacia el jardín central que mandó a la registradora a Efrén Navarro y colocó a Hermosillo nuevamente arriba en la pizarra. Luego apareció Gastelum con un fly de sacrificio para que cayera la quinta carrera en la persona de Jasson Atondo.



Todavía Manny Rodríguez le puso emoción al juego con una carrera más anotada luego de un elevado que buscó ser un triple de Alberto Carreón, intentando empatar el juego, pero solo cayó la cuarta carrera y última del juego, un nuevo descalabro para la novena de Charros.

PIZARRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C H E Naranjeros 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 13 0 Charros 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 11 0

PROBABLES ABRIDORES

Hermosillo. P. Ortega (3-1, 3.55)

Jalisco. T. Alexander (2-5, 4-10)



EL INFORMADOR / Javier Robles