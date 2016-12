La Volpe, conforme con sus jugadores

Para el DT del América, su equipo jugó sin achicarse ante los españoles, pero careció de agresividad para ganar

GUADALAJARA, JALISCO (16/DIC/2016).- América mostró personalidad. Ricardo La Volpe no tuvo reproches para su equipo, luego de quedar eliminados en las Semifinales del Mundial de Clubes tras caer 2-0 con el Real Madrid.

Tranquilo, sin aspavientos, sabedor de que el rival fue superior, el argentino fue ecuánime cuando le preguntaron si se quedaba conforme con lo ocurrido en el Estadio Internacional de Yokohama.

“Totalmente conforme. El partido estaba parejo, no vi superioridad para nada del rival. Ellos tienen las individualidades y nos superaron en el mano a mano, por eso tienen grandes jugadores; pero mis jugadores dieron un gran partido y no se vieron grandes diferencias entre uno y otro”, afirmó el estratega de las Águilas.

Lamentó que su equipo no representara peligro en el ataque. “Me voy un poco preocupado porque no vi agresividad ofensiva, no encaramos cada uno de los que tuvo responsabilidad arriba. Hubo momentos en los que no estuvieron las luces encendidas para preocuparlos a ellos, no vi enfrentar a mis jugadores a Marcelo y Carvajal. Una cosa es tener la pelota, pero nos faltó agresividad”.

Ricardo no se quiso adelantar al tema de si dará o no rotación a su plantel, habida cuenta que el domingo juegan por el tercer puesto ante Atlético Nacional de Colombia, y el jueves en el Estadio Azteca el partido de ida de la Final de la Liga MX. “Estamos en este certamen y vamos a seguir con la seriedad. Eso de dar descanso lo veremos después de la recuperación de acá al próximo partido. Tenemos que seguir buscando terminar lo mejor posible en el torneo, seguiremos dándole con todo para buscar el tercer lugar que también es importante. Perdimos una gran oportunidad para dejar en la historia al futbol mexicano y hay que aceptar los resultados”.

Por su parte, Rubens Sambueza también se dijo conforme por la manera como peleó el América ante uno de los gigantes del futbol mundial. “Creo que el equipo se entregó como se debe hacer en esta clase de partidos, contra el favorito del certamen. El partido lo planteamos bien y tuvimos nuestras situaciones el primer tiempo, como ellos. Lamentablemente al último nos hicieron un gol que nos desordenó para el segundo tiempo. Me voy con una sensación, como capitán del equipo, de que entregamos lo mejor y le competimos a un gran rival que si te duermes en alguna jugada te hace goles”.

Al igual que su técnico, “Sambu” tampoco quiso adelantarse a pensar en la Final del futbol mexicano. “Creo que este equipo se caracteriza por pensar en el siguiente partido y tratar de hacer bien las cosas. Una vez que termine nuestra participación acá pensaremos en lo que será Tigres, que es muy importante para nosotros. La cabeza hoy en día la tenemos en el juego que tendremos con Atlético Nacional”.

Congruente

Tal y como lo hiciera en la víspera del juego, Zinedine Zidane le dio poca importancia al América tras el cotejo donde su escuadra se clasificó a la Final del Mundial de Clubes tras vencer al equipo mexicano.

“Al final conseguimos lo que buscábamos que es la Final; la primera parte fue un poco difícil en el ritmo de juego por lo duro del campo, hemos tenido algo de dificultad, pero nos vino bien marcar antes del descanso”, dijo con mucha tranquilidad el estratega francés.

Zidane se enfocó de inmediato en el partido por el título. “Estamos preparados para jugar, venimos de lejos y con el cambio de horario nos costó entrar en el partido. Estamos preparados y tenemos motivación; es un trofeo importante para nosotros y queremos darlo todo para ganar esta Copa”.

El volante Luka Modric reconoció que el América les representó dificultades al inicio del juego. “Tuvimos 25 minutos muy complicados al principio, nos sentimos muy cansados, pero después del gol nos sentimos bien y ahora estamos contentos de estar en la Final. Ganar este partido fue muy importante para nosotros”.