Sharapova, feliz por volver a jugar después de meses

Jugará hoy partido de exhibición en Puerto Rico ante Mónica Puig, medallista olímpica

SAN JUAN, PUERTO RICO (15/DIC/2016).- La tenista rusa Maria Sharapova señaló lo importante que significa para ella regresar a las canchas después de varios meses de inactividad en partido de exhibición en Puerto Rico contra la anfitriona Mónica Puig.

"Significa mucho jugar por primera vez después de muchos meses. No he parado de entrenar desde marzo. El tenis ha formado parte de mi vida desde pequeña y no fue fácil la inactividad" reiteró Sharapova.

La puertorriqueña ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 por lo que la raquetista rusa elogió a su rival previo a su encuentro: "Fue un logro no solo para ella, sino para todo su país. Sirvió para animar a los jóvenes a escoger un deporte, ya fuera tenis o cualquier otra cosa".

El regreso oficial de la ganadora de los cuatro abiertos del Grand Slam será en abril de 2017, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo la suspensión de dos años a 15 meses por dopaje de la tenista.