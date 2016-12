América se enfoca en el tercer lugar antes que en Tigres

El técnico Ricardo La Volpe dice que buscarán cerrar de buena manera el ''Mundialito''

YOKOHAMA, JAPÓN (15/DIC/2016).- Aunque se podría suponer que América jugaría con suplentes contra Atlético Nacional en la disputa por el tercer lugar en el Mundial de Clubes Japón 2016, el técnico argentino Ricardo La Volpe pensó diferente.



Aseveró que pelearán por acabar lo mejor posible en este "Mundialito" y después se enfocarán en preparar la gran final del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX contra Tigres de la UANL, en juegos a disputarse los días 22 y 25 de diciembre.



"Vamos a seguir con la misma intensidad para el tercer y cuarto puesto. Tenemos que seguir para terminar lo mejor posible. Ya habrá tiempo para pensar en la liga. Vamos a ir dándole con todo mientras estemos aquí. Hoy perdimos una gran oportunidad para hacer historia en el futbol mexicano, pero así es el futbol y hay que aceptarlo", comentó.



En conferencia de prensa, al término del choque de semifinales contra Real Madrid, el DT pampero señaló que los merengues no fueron tan superiores como se esperaba, sin embargo, a las "Águilas" les faltaron algunos destellos para competir de mejor manera.



"Lo tuvimos (corazón). El partido estaba parejo hasta el gol primero. No vi a un rival superior. El Madrid lo que tiene es grandes individualidades. Y nosotros no ganamos en el mano a mano. Nos faltó la pared explosiva o la gambeta explosiva", indicó tras la derrota de 2-0 por los goles de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.



Admitió que su ofensiva careció de agresividad, aspecto a mejorar para los siguientes cotejos, pero sin duda que aplaudió el esfuerzo que hicieron sus jugadores para encarar al campeón de la Champions League.



"Si hay que hacer un análisis tranquilo y profundo he de felicitar a mis jugadores. Jugaron un gran partido. No se vio una gran diferencia de un equipo a otro. Si me voy un poco preocupado es porque no vi agresividad ofensiva.



"Si la pierdes no importa, pero hay que encarar un poco más. Pusimos centrar más en vez de pasarla tanto. Nos faltó eso, lo que hicimos en el segundo tiempo ante los coreanos", indicó.