Javier Aquino sigue en cartera de Chivas

La directiva del Guadalajara no puede cerrar el trato mientras no se juegue la final del Apertura 2016

GUADALAJARA, JALISCO (14/DIC/2016).- La directiva del Guadalajara no ha cerrado el caso de Javier Aquino, otro jugador que pidió el técnico Matías Almeyda. Las charlas están avanzando, pero no se puede cerrar nada mientras Tigres no juegue la final del Apertura 2016 ante el América.



Cabe señalar que Tigres tiene hasta el próximo dos de enero para poder adquirir jugadores del mercado nacional, de igual forma el América debido a que terminarán tarde su participación en el Apertura 2016, mientras esa fecha no se llegue, difícilmente negociará algo Tigres de manera definitiva.



Almeyda pidió como únicos dos refuerzos a jugadores que considera no tiene en su equipo, con características puntuales y Rodolfo Pizarro es uno, él ya está listo trabajando con el equipo en Cancún, Quintana Roo y al otro, lo sigue buscando la dirigencia.



Tigres no ha cerrado nada en la negociación, por el contrario, están más accesibles que en otras ocasiones y las posibilidades de que Javier Aquino llegue al Guadalajara están más altas que en ninguna otra ocasión.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ