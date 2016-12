Porto y mexicanos desean seguir paso invicto en liga

El equipo se medirá en la jornada 15 al Marítimo, en el Estadio del Dragón

OPORTO, PORTUGAL (14/DIC/2016).- Porto, equipo en donde militan los futbolistas mexicanos Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús "Tecatito" Corona, buscará mantener el paso invicto cuando se mida con Marítimo en la jornada 15 de la Primera Liga de Portugal, en partido a efectuarse en el Estadio del Dragón.



Los "blanquiazules" intentarán llegar a su séptimo cotejo sin conocer la derrota en todas las competencias, cuyo registro comenzaron tras la dolorosa eliminación en la copa portuguesa a manos de Chaves.



Para este compromiso la tercia de jugadores mexicanos fue convocada y apunta para tomar parte en el 11 titular, del cual han sido pieza fundamental en la presente temporada.



Los Dragones llegan a este enfrentamiento con el firme objetivo de no despegarse de los primeros sitios en la clasificación, pues se ubican en el segundo lugar con 28 unidades, a cuatro de distancia del líder, Benfica.



Es por esto que los pupilos de Nuno Espírito Santo requieren de la victoria para no rezagarse en la carrera con Las Águilas por la cima de la tabla general, ya que un tropiezo de éstas en la próxima jornada los pondría a un punto del anhelado primer puesto.



En este sentido, el estratega de los de Oporto aplaudió el buen momento que viven sus dirigidos luego de haber marcado 10 goles en los últimos tres partidos, no permitir anotaciones en los últimos siete cotejos y tras obtener un boleto para los octavos de final de la Champions League.



"Todo es un proceso, creemos que el crecimiento debe de ser sostenido y permanente. Nuestra perspectiva siempre es mejorar, siempre hay cosas que corregir y los jugadores deben consolidarse. Siempre esperamos un futuro mejor", explicó en conferencia de prensa.



De esta manera, Porto y la tripleta mexicana intentarán continuar con su buen momento sobre las canchas ante Marítimo, en partido a celebrarse este jueves en punto de las 14:30 horas, tiempo del centro de México.