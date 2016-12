No creo que seamos favoritos: Zidane

El técnico del Real Madrid aseguró el América es un rival 'muy bueno'

YOKOHAMA, JAPÓN (14/DIC/2016).- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que alineará "al mejor equipo posible" para la semifinal del Mundial de Clubes de Japón 2016 que disputa el jueves ante el América, al que consideró un rival "muy bueno" y frente al que no piensa que haya un favorito.

"La alineación la veréis mañana, pero voy a meter al mejor equipo posible", detalló el entrenador blanco en una rueda de prensa celebrada en el Estadio Internacional de Yokohama al ser preguntado por el once que sacará mañana ante "Las Águilas".

"Yo no creo que seamos favoritos. La presión no es para nosotros por eso. El América es un equipo que cuidado. El partido no estará ganado hasta el final", se apresuró a aclarar Zidane con respecto al equipo mexicano.

El francés destacó que su rival tiene "jugadores de talento", está dirigida por un entrenador "con experiencia" como el argentino Ricardo La Volpe y puede meter "en dificultades" a su equipo, en el que confirmó que no estará el capitán, Sergio Ramos, por una sobrecarga muscular.

"Conocemos al rival. No necesitamos un mes para conocer a un contrario y los jugadores tampoco. Llevamos tres días hablando de ellos. La idea es hacer un gran partido. Se dice que no se gana con la camiseta y es verdad. Vamos a tener que luchar y jugar bien para pasar a la final", dijo Zidane, asegurando que su equipo técnico tiene estudiado al campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

"Estamos bien. Al principio estuvimos cansados por el viaje. Pero ahora después de dos días aquí ya estamos listos", valoró el preparador galo con respecto al estado anímico y de forma de su plantilla agradeciendo al pueblo japonés las "muestras de cariño" continuas que tienen hacia el Real Madrid.

Por otro lado, el técnico merengue quiso quitar peso a la racha de 35 partidos sin perder que lleva como entrenador. "Puedes ganar 35 partidos, pero perder el 36 va a ser siempre jodido", comentó antes de insistir que el partido de mañana sólo le supone una cosa a su equipo: "Pasar a la final".

"Sabemos de la importancia de la competición y la queremos ganar", dejó claro Zidane.

El conjunto blanco se mide mañana en la segunda semifinal al América de México en el Estadio Internacional de Yokohama (al sur de Tokio). En este mismo escenario se celebrará la final del Mundialito el próximo domingo, que disputará el ganador de la primera de las semifinales que juegan hoy en Osaka (oeste de Japón) el Atlético Nacional colombiano y el Kashima Antlers japonés.