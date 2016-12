González y Romo, listos para aportar

Mánager y pitcher buscarán ayudar para llevar a los Charros a Playoffs

GUADALAJARA, JALISCO (14/DIC/2016).- Édgar González (mánager) y Sergio Romo (pitcher), flamantes nuevos rostros en los Charros de Jalisco, saben de la urgencia que tiene la novena jalisciense por acumular triunfos en la recta final de la temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico y están listos para asumir el reto.

González se dijo orgulloso de aceptar tomar el timón de la organización jalisciense, aunque aceptó nunca haber imaginado tomar el mando de los albiazules, que desde su perspectiva, son uno de los mejores planteles del beisbol mexicano.

“Siempre estoy listo para asumir cualquier tipo de reto, pequeño o grande. No esperaba dirigir a Charros porque eso significaría que las cosas iban bien, pero cuando se dio la oportunidad, la tomé, esa es mi personalidad, y voy a hacer todo lo que está en mis manos para que este equipo gane partidos”.

El también mánager de la Selección mexicana de beisbol señaló que no busca armar una revolución en busca de los triunfos, sino que pretende quitarle presión a sus peloteros, a quienes quiere ver divertirse sobre el diamante.

“Quiero que seamos agresivos, que ataquemos a los rivales. No sé si vamos a calificar, pero sí vamos a pelear hasta el final. Si hago las cosas mal, mis peloteros me lo van a decir, y viceversa, pero todos nos respaldamos, estamos unidos”, concluyó el ex ligamayorista.

Por su parte, el relevista estrella de los Charros de Jalisco, Sergio Romo, aseguró que tratará de aportar todo sus conocimientos para que el equipo se mantenga unido y pueda aspirar a la postemporada.

“Tenemos la confianza de que vamos a hacer las cosas bien. El equipo está unido, hay ganas de triunfar, tenemos el talento y vamos a pelear, solo hay que entrar a jugar con más convicción y agresividad”.

También, el pitcher que ganara tres anillos de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco, se dijo orgulloso de tener raíces mexicanas. Además, afirmó que su llegada a la novena albiazul fue influenciada por su padre, quien es originario de Los Altos de Jalisco.

“Mis raíces son mexicanas, el apellido Romo es de Jalostotitlán y estoy orgulloso de eso, de ser jalisciense, y estoy listo para mostrar ese orgullo, para apoyar al beisbol de Jalisco. La decisión de venir a Charros fue muy fácil, mi padre tuvo mucho que ver, se dio rápido y estoy motivado para trabajar y demostrar que vine a ayudar a este equipo”.

De igual manera, el relevista de origen mexicano declaró que para la próxima temporada le gustaría volver a enfundarse en la franela de los tapatíos.

PELIGRA LA INCORPORACIÓN DEL LANZADOR

Osuna podría no vestirse de charro

Aunque la directiva del equipo jalisciense lo había confirmado como su refuerzo estrella para el cierre de la temporada, el pitcher Roberto Osuna ha puesto en duda su participación con la novena albiazul debido a problemas con los permisos emitidos por los Azulejos de Toronto, de las Grandes Ligas.

El gerente deportivo de los Charros, Gabriel Low, aseguró que es poco probable que el cerrador estrella de la organización ligamayorista pueda participar con el equipo jalisciense, ya que Toronto frenó el pase para que Osuna jugara en el beisbol invernal mexicano.

“Nos enteramos la semana anterior y parece que Toronto paró la llegada de Roberto Osuna. Tenía que reportarse la semana pasada en Los Mochis, pero los Azulejos no nos han confirmado si viene o no y él no ha reportado”.