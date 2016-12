Muestran sus nuevas caras

Rodolfo Pizarro con Chivas y Matías Alustiza en Atlas fueron presentados como refuerzos de estos equipos de cara al venidero Clausura 2017 de la Primera División

GUADALAJARA, JALISCO (14/DIC/2016).- Chivas y Atlas ya tienen consigo a sus nuevos fichajes.

Ayer, las dos instituciones tapatías que cuentan con equipo en la Liga MX presentaron a Rodolfo Pizarro y Matías Alustiza como sus respectivos refuerzos de cara al Clausura 2017, que comenzará el siguiente mes.

El Estadio Chivas sirvió como escenario para la presentación del juvenil jugador proveniente del Pachuca, en venta definitiva y firmando por cinco años.

En su presentación, Pizarro siempre se dijo comprometido en todos los aspectos y asombrado por ver la cantidad de medios reunidos, respondió a todas las preguntas que se le hicieron y en todas, siempre mostró compromiso total.

“Quiero agradecer a Jorge Vergara, José Luis Higuera, Matías Almeyda por darme esta oportunidad, por hacer el esfuerzo de tenerme acá, estoy muy feliz, vengo al club más grande de México. Vengo a sudar la camiseta, estoy muy comprometido y quiero responder al equipo”, fueron sus primeras palabras enfundado en la playera rojiblanca, también consciente de la exigencia que tendrá con el Rebaño.

“Venimos a eso, a tratar de ser campeones, tratar de triunfar y estoy consciente de la presión y lo que significa jugar en Chivas (...) Espero triunfar y hacer historia con este equipo”, agregó.

El nuevo volante de Chivas añadió además que después de la ola de rumores sobre su posible incorporación al equipo en torneos anteriores, despertó en él un sueño de llegar al Guadalajara, algo que dice, ahora se ha cumplido.

Al mismo tiempo, en La Madriguera, Matías Alustiza hacía su primera comparecencia como jugador del Atlas.

El ex jugador del Puebla, conocido por su capacidad goleadora, dijo que no llega a los Zorros prometiendo goles.

“Yo vengo a sumar, yo no vengo a prometer que seré el goleador, no haré 15 goles ni nada así, yo vengo a sumar, a trabajar día a día y a estar a disposición del ‘Profe’ cada vez que me necesite”, comentó.

El “Chavo”, en su presentación también se desvivió en halagos hacia la institución rojinegra y hacia el capitán de los Zorros, Rafael Márquez.

“(Atlas) es un equipo grande, con mucha historia, que necesita un campeonato, vamos a entrenar y a hacer lo posible para eso (...) es un orgullo, sabemos la clase de persona y jugador que es Rafa, jugar a un lado de él debe ser lindo, siempre hay que seguir aprendiendo, con jugadores y personas como Rafa”, remató.

Ambos jugadores se perfilan como las únicas incorporaciones tanto para Chivas como para Atlas, pues los cuerpos técnicos de cada equipo, así como sus respectivas dirigencias, se dicen satisfechos con lo que tienen.

LAS FRASES

“Vengo a hacer lo que más me gusta en el mejor equipo de México, vengo a disfrutar con responsabilidad”.

Rodolfo Pizarro, jugador de Chivas

“No sé si (seré) la figura, voy a tratar de aportar mucho, de hacer muchos goles, eso sí me gustaría”.

Matías Alustiza, jugador de Atlas