La cuna de grandes futbolistas

Las escuelas de formación se basan en los manuales de procesos de las Fuerzas Básicas de los Zorros, para imprimir el sello rojinegro en los futuros canteranos

GUADALAJARA, JALISCO (14/DIC/2016).- Grandes futbolistas a nivel nacional e internacional han surgido de las Fuerzas Básicas del Atlas, como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Juan Pablo Rodríguez o Miguel Zepeda, por mencionar a algunos, pero el trabajo va más atrás, pues en las escuelas de formación se moldea a los canteranos no sólo en el aspecto futbolístico, sino también académico, con tal de fraguar a los nuevos talentos rojinegros.

Desde que Grupo Salinas tomó las riendas del Atlas hace tres años, implementó un sistema de educación futbolística que ha ayudado a que algunos jugadores sean vistos por el cuerpo técnico del primer equipo, ya que se busca que el sistema de trabajo sea similar.

Las escuelas de formación están basadas en los manuales de procesos operativos de las Fuerzas Básicas de Atlas FC, es decir, que estos centros de formación, dirigidos para niños de cinco a 15 años de edad, trabajan bajo los mismos modelos y metodología deportiva, tanto en ejercicios, filosofía e identidad, que se utilizan en las categorías juveniles rojinegras profesionales.

Dentro de las escuelas de formación de Atlas FC, se trabaja en diferentes aspectos, tanto dentro como fuera de la cancha, que identifican a los pequeños rojinegros con los valores y esencia del club: lealtad, trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad, honestidad y disciplina.

Estas escuelas funcionan y operan bajo un esquema de lineamientos, contratos y compromisos, que siguen el modelo del club; dentro de estos manuales, todas las Escuelas Oficiales de Atlas FC, deben operar bajo el mismo criterio, generando un compromiso con pequeños, padres de familia e institución.

“Las escuelas están abiertas para todos los niños entre cinco y 15 años, son sesiones con la metodología de Fuerzas Básicas, los niños hacen los ejercicios que tenemos en el manual, los hacen también en la Sub-20, en la Sub-17, en la Segunda y en la Tercera División, todos los equipos de Fuerzas Básicas; lo que cambia es la intensidad, los días de entrenamiento”, dijo Luis Octavio Torres Ornelas, coordinador Deportivo de las Escuelas Oficiales de Atlas.

“Nosotros trabajamos en la línea de crecimiento, en la coordinación, respetamos o hacemos mucho énfasis en su desarrollo psicomotor, los jugadores que van destacando, que son dos o tres por categoría, vamos subiendo a Fuerzas Básicas, ya con nosotros es el último filtro, y así es como funciona esto”.

Las escuelas oficiales

Dentro de estos centros de formación, se registran aproximadamente dos mil 500 pequeños inscritos a nivel nacional, de los cuales, 250 jugadores pertenecen a la Escuela Oficial Atlas FC en Guadalajara.

Es importante señalar que cada una de estas escuelas genera un reporte mensual, que envía a finales de mes a Atlas FC, para dar seguimiento a todos los procesos, así como al rendimiento de los pequeños.

“Inscripción anual, mil 790 pesos, incluye kit de uniforme negro de local y el uniforme blanco de visita, además seguro de gastos médicos y su participación en la Liga. La mayoría juega en la Liga Córdica y otros en la Liga Metropolitana”, afirmó el coordinador Deportivo de las Escuelas Oficiales de Atlas.

CECAF. ENTRENADOR CON SEIS AÑOS FORMANDO PROSPECTOS

Es motivante entrenar a los niños: “Profe” Moyeda

Tiene apenas 27 años de edad, pero para el profesor Miguel Alejandro Moyeda Medina es una gran motivación trabajar con los pequeños de la escuela oficial del Atlas FC, con sede en La Madriguera. Lleva seis años como entrenador egresado de la Escuela de Cultura Física y Deporte, pero en Atlas tiene menos de dos años trabajando.

Llegó por invitación del coordinador de las escuelas de futbol de Atlas FC, Octavio Torres. “La invitación me la hizo Octavio, traje mi currículum y afortunadamente me seleccionaron para formar parte de la escuela oficial del Atlas”, recordó.

“Es algo muy bonito, el hecho de que a veces llegan sin saber absolutamente nada, y van avanzando y eso es una satisfacción, ver que van aprendiendo cosas nuevas, van avanzando, van creciendo no sólo como futbolistas, sino también como personas. Los ves desde chiquitos, hasta que maduran”, dijo Alejandro Moyeda, quien enfundado en la camiseta del Atlas, da instrucciones a sus jóvenes prospectos rojinegros, aunque tengan seis y siete años de edad.

“El hecho de que les guste el futbol, que vengan aquí a divertirse, no sólo se trata de entrenar, sino que tratamos de que el niño se divierta, de que el niño esté a gusto y lo disfrute”.

Y siguió platicando. “Es padre, pero sí le batallas, por el hecho de que a veces, por el hecho de que es escuelita, llegan sin saber absolutamente nada, entonces de repente enseñarles las posiciones en la cancha, las partes del pie para que le peguen a la pelota, sí es muy complicado en un inicio, pero también depende del chavito y de la constancia que le ponga, si es constante va a ir avanzando y va a ir mejorando.

“A veces es difícil, pero cuando a uno le gusta, hasta disfruta al lado de ellos, porque es como todo, todos los días es algo nuevo con ellos y a diferencia de otros trabajos, no hay una rutina. Es difícil a veces, porque el hecho de que no les salgan las cosas o que se distraigan, sí llega a ser frustrante. Pero cuando lo disfrutas, cuando te gusta, se te da la satisfacción de que van avanzando y los ves crecer. Todo se compensa hasta cierto punto”, finalizó el entrenador Moyeda Medina.

Ver a los ídolos del primer equipo, una motivación extra para los niños: Octavio Torres

Como parte de esta relación directa con el club, cada vez que se inaugura una escuela o centro de formación oficial de Atlas FC, acuden de uno a dos jugadores del primer equipo, la mascota oficial y representantes de Atlas FC, para motivar a los pequeños con un mensaje.

Dentro de los casos de éxito se encuentra la creación de la Copa Rojinegra, misma que ha sido un trampolín para generar competencia sana, desarrollo deportivo, fomentar las visorías entre las escuelas de formación y llevar pequeños a las Fuerzas Básicas del club. Este torneo es exclusivo para la red de franquicias de Atlas FC, ya que quien no esté afiliado no puede participar.

En estas visorías se han observado a los pequeños, de los cuales, alrededor de 20 jugadores de las Fuerzas Básicas han surgido de estas escuelas.

“Nosotros le damos una certificación a los entrenadores y les damos una certificación y aval administrativo, entonces el vínculo crece desde el primer día. A los entrenadores los capacitamos, les damos el manual de ejercicios, se trabaja fuerte, hacemos la Copa Rojinegra en julio de cada año y ahí hacemos la visoría y captamos talentos”, indicó el profesor Octavio Torres.

Hacen sacrificio por sus hijos

Beatriz Rodríguez es madre de dos pequeños: Ángel Hernández de 13 años e Isaí Hernández de 11. Desde casa les inculca el hecho de hacer deporte, para estar bien en la escuela y en la casa. Además de que el gusto por este deporte viene de ella misma, ya que lo practicó en la Universidad de Guadalajara.

“Tengo dos hijos, ambos pertenecen a Atlas FC, actualmente están en visorías en Cecaf (Centro de Capacitación de Futbol), tenemos de inicio en Atlas dos años. Mis hijos comenzaron a jugar desde muy pequeños, el gusto les viene de mí, porque yo jugaba en la Universidad de Guadalajara, pero los metí a jugar futbol para que tuvieran un desarrollo mental, físico y todo lo correspondiente a la disciplina del deporte. Se me hace muy importante porque han salido adelante en el estudio, le echan ganas cada vez que hay entrenamiento o partidos”, señala.

Ella hace sacrificios por la calidad futbolística de sus hijos, no tanto por la cuestión económica, porque para que sus hijos estén en el Atlas se necesita desembolsar cierta cantidad de dinero, sino por los traslados y el tiempo, ya que la distancia para llevarlos a los entrenamientos en las instalaciones de Cecaf, son grandes.

“En algunas ocasiones estamos con el tiempo limitado por la escuela, a veces estamos así de ‘córrele, termina de comer porque hay tráfico’, porque ahorita (sic) lo que viene siendo por Periférico, se complica, pero es un esfuerzo porque sí es satisfactorio lo que han logrado. El más pequeño firmará para entrar a Cecaf; ellos comenzaron en Code, después estuvieron en Toluca, luego ya decidimos algo formal, por eso los metimos aquí a Atlas”, indicó Beatriz Rodríguez.

Los pequeños son felices en Atlas

Entrena por las tardes, acude a la escuela por la mañana, tiene apenas seis años de edad y su sueño es jugar como su ídolo Rafael Márquez. Desde siempre ha admirado al futbolista michoacano y por eso, aunque no juega en la misma posición, hasta el número “4” quiere portar en la camiseta. Es Jan Murillo, un niño que come, sueña, degusta y saborea el futbol, y claro, le va al Atlas.

Así lo explicó su padre Juan Murillo, quien cada martes y jueves acude a La Madriguera a llevar a su hijo a que forme parte de la Escuela Oficial del Atlas FC. Pero esto no para aquí, además de Jan, también está Iker de 12 años, lleva el nombre de uno de sus ídolos a nivel mundial, el portero español Iker Casillas, y ahora él sueña con jugar futbol de manera profesional con los rojinegros del Atlas.

“Fue una situación chistosa, porque inicialmente los niños pertenecían a otra escuela, a Chivas. Ahí existían muchas restricciones, no había las libertades que los niños necesitan. Entonces Iker, el más grande, se encuentra a uno de sus amigos en la calle, lo invita a estar en la escuela de Atlas y no tengo ninguna duda en venir, me encuentro un ambiente agradable, una escuela muy organizada que no hay en otros lados. Nosotros llegamos a Atlas, un lugar en donde entrena el equipo de Primera División, con entrenadores prácticos, que le dan un lugar al niño. Mi hijo está muy feliz y creo que en esa edad, el niño tiene que ser feliz haciendo lo que hace y eso se refleja en la escuela, donde presume de estar en Atlas”, dijo el padre de familia, que acude a ver a su hijo entrenar, lo apoya y lo motiva.

Explicó que el gusto de jugar e irle al Atlas le surgió de la cuna, incluso ya ve los partidos de los Zorros con la sapiencia que le da el hecho de entrenar en La Madriguera, con los instructores que ve dos veces a la semana gustoso.

“Mi hijo más pequeño, Jan, adora al Atlas, ha llorado cuando Atlas anota un gol, adora ver a Rafa Márquez en cancha, quiere ser como él, lo tiene cerca, entonces Atlas le da la oportunidad de estar en este ambiente”, siguió Juan Murillo.

Aclaró también que hasta en la escuela le ha ido mucho mejor desde que pertenece a la escuelita oficial del Atlas, porque ya sabe en dónde están los límites, se sabe disciplinar, hace su tarea de manera ordenada y claro, pide ir a entrenar de manera casi religiosa.

EL SUEÑO DE LAS PROMESAS

El anhelo de los jóvenes y niños que militan en las escuelas del Atlas FC, no es otro más que subir escalones y llegar, paso a paso, a debutar en el máximo circuito; sin embargo, todo debe ser a su tiempo.



Primero deben pasar por la etapa de Fuerzas Básicas, una vez que los instructores así lo determinan, dependiendo de su calidad y fuerza en sus respectivos equipos, deben pasar por diversos procesos, desde Novena División, hasta llegar a Segunda, así como en los equipos filiales de Sub-15, Sub-17 y Sub-20, para luego ser vistos por el cuerpo técnico y así ser tomados en cuenta y cumplir con su máximo anhelo.

Y qué mejor que ver a sus compañeros de categorías superiores siendo campeones, como el equipo Sub-15 que derrotó a Santos Laguna en Torreón en la Final, en tanda de penales; también la Sub-20 que logró su título al vencer a León en el Estadio Jalisco, desde los 11 pasos; pero sin dejar atrás lo hecho por el equipo Sub-17, que si bien no se pudo coronar, tuvo un gran torneo, al llegar a una ronda de Semifinales, cayendo ante Monterrey.

PARA SABER

Diferencias

Es importante señalar la diferencia entre Escuela Oficial de Futbol Atlas FC y academias: las primeras son las únicas que forman parte de Atlas FC, es decir la institución de Primera División; las segundas, sólo pertenecen a la administración anterior, sin tener relación con los procesos formativos, ni visorías.

Escuelas Oficiales de Atlas FC

• Guadalajara

• Tlaquepaque

• Ocotlán

• Ajijic

• El Salto

• Colima

• Querétaro

• León

• Durango

• Saltillo

• Morelia

• Zamora

• Zinapécuaro

• Estado de México

• Ciudad de México

• Celaya

• Mexicali

• Yautepec

• Morelos

• Puebla

• Villahermosa

• Cárdenas

• Tabasco

• Aguascalientes

• Irapuato

Estados Unidos:

• Sacramento, California