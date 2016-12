Peligra llegada de Osuna a Charros de Jalisco

El pitcher tendría problemas con los permisos emitidos por los Azulejos de Toronto

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2016).- Aunque la directiva del equipo jalisciense lo había confirmado como su refuerzo estrella para el cierre de la temporada, el pitcher Roberto Osuna ha puesto en duda su participación con la novena albiazul debido a problemas con los permisos emitidos por los Azulejos de Toronto de las Grandes Ligas.



El gerente deportivo de los Charros, Gabriel Low, aseguró que es poco probable que el cerrador estrella de la organización ligamayorista pueda participar con el equipo jalisciense, ya que Toronto frenó el pase para que Osuna jugara en el béisbol invernal mexicano.



"Nos enteramos la semana anterior y parece que Toronto paró la llegada de Roberto Osuna. Tenía que reportarse la semana pasada en Los Mochis, pero los Azulejos no nos han confirmado si viene o no y él no ha reportado".



Apenas el pasado 2 de diciembre, los Charros de Jalisco habían hecho oficial la contratación del serpentinero sinaloense para afrontar la parte final de la campaña.



