Luis Pérez anuncia su retiro

El mediocampista jugó para Necaxa, Monterrey, Chivas, Querétaro y Chiapas

MONTERREY, NUEVO LEÓN (13/DIC/2016).- El mediocampista Luis Pérez anunció su retiro de las canchas tras una larga trayectoria en el futbol mexicano, por lo que la directiva de Rayados de Monterrey presumió que será en enero próximo cuando se realice un partido de despedida para el ahora ex futbolista.



"En la vida misma todo tiene un comienzo y un final, he decidido terminar mi participación como futbolista y decidí hacerlo aquí en casa, donde viví los mejores momentos como profesional. Quiero agradecer al club por tantos años de respaldo, agradecer a los directivos y exdirectivos", dijo.



"A los aficionados con los que festejamos, lloramos, a ustedes los medios, agradecerles porque han sido parte de esta carrera, a cada una de las personas, utileros, oficinistas, de manera especial a mi esposa, mis hijos, con los que podré compartir una nueva vida; gracias a mis padres y a todos por darme la oportunidad de despedirme", declaró.



Durante su carrera en el balompié mexicano, la cual inició en 1999, el centrocampista defendió las camisetas de Necaxa, Monterrey, Querétaro y Jaguares de Chiapas.



Pérez fue un elemento relevante en Rayados, con quienes militó durante la mejor época del club, en la cual obtuvieron los títulos del Torneo Apertura 2009 y Apertura 2010, además de que participó en un Mundiales de Clubes.



"Me llevo todas esas alegrías que vivimos juntos con la afición que ha sido todo, y en estos momentos agradecer porque me apoyaron", expresó.



Manifestó que "como todo exfutbolista, en un análisis ha sido buena mi carrera, pero en algunos momentos pude hacer cosas mejores, es el cierre de este ciclo, estoy agradecido con la institución que me permitió hacer una carrera linda".



Sobre su futuro, el ahora ex jugador manifestó que tiene algunos proyectos por concretar y que su objetivo sería continuar ligado de alguna manera al futbol, pero que eso lo determinará posteriormente.



Duilio Davino, presidente deportivo de Rayados de Monterrey, informó que en enero próximo habrá un partido de despedida para Luis Pérez, quien será registrado con el equipo pues el festejo será en un cotejo de temporada regular.



"Los que pasamos por esto sabemos que no es nada fácil, ahora es agradecerle el paso en la institución, una trayectoria importante, tantos campeonatos, el tercer jugador con más partidos con esta playera", declaró.



Refirió que "el club anunciará en los próximos meses el partido de despedida de 'Lucho' para que la gente pueda despedirle de la mejor manera. Se va a registrar para hacer un partido oficial, será en el primer mes del año y esperamos que se prepare".