Cuatro clubes de Premier League, investigados por abuso sexual

Scotland Yard indaga las acusaciones a equipos de divisiones profesionales y amateurs

LONDRES, INGLATERRA (13/DIC/2016).- Scotland Yard informó hoy de que investiga a personas de cuatro clubes londinenses de la Premier League en relación a presuntos abusos sexuales cometidos en el pasado, unas pesquisas que se extienden a otros 26 clubes de categorías inferiores de la capital británica.

La policía metropolitana de Londres analiza en total 106 acusaciones por presuntas agresiones que implican a dos clubes de la Championship -segunda división- y cuatro de la League One y la League Two -tercera y cuarta división, respectivamente-, además de los cuatro de la Premier y otros no profesionales.

En la actualidad hay 13 clubes de Londres en categorías profesionales, entre ellos cinco en la primera división: el Chelsea, el Arsenal, el Tottenham, el West Ham y el Crystal Palace.

"La policía se está tomando todas las acusaciones en serio. Agentes especializados analizarán toda la información que nos ha llegado", afirmó el superintendente de Scotland Yard Ivan Balhatchet.

La policía metropolitana ha declinado por el momento especificar qué entidades están relacionadas con las pesquisas.

A raíz del escándalo sobre posibles abusos sexuales extendidos en el fútbol inglés, veinte cuerpos policiales en el Reino Unido han confirmado que evalúan las acusaciones que han recibido.