Alustiza no promete goles

El jugador argentino promete trabajo y esfuerzo en el cuadro Rojinegro

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- No llegó prometiendo goles a pesar de ser un delantero rentable en el futbol mexicano, en donde ha marcado 50 anotaciones en su estancia en Puebla y Pachuca, por lo que en su presentación como refuerzo con los Rojinegros del Atlas, el argentino Matías Alustiza lo que prometió fue trabajo y esfuerzo, negando que llegue como una solución al problema de gol que tuvo el equipo el torneo pasado.

''Yo vengo a sumar, yo no vengo a prometer que seré el goleador, no haré 15 goles ni nada así, yo vengo a sumar, a trabajar día a día y a estar a disposición del 'Profe' cada vez que me necesite'', dijo Matías Gustavo.

''No sé si la figura, voy a tratar de aportar mucho, de hacer muchos goles, eso sí me gustaría, para devolverle a Atlas la confianza que tuvo en mí, pero eso no lo puedo prometer, solo el tiempo, partido a partido lo dirá'', siguió.

Alustiza se desvivió en halagos para la nueva institución que representa, los Rojinegros del Atlas, diciendo que llega a uno de los equipos más grandes del futbol mexicano, aunque reconoce que a los Zorros les falta levantar un título para que eso sea verdad.

''Es un equipo grande, con mucha historia, que necesita un campeonato, vamos a entrenar y a hacer lo posible para eso, estaremos con los pies en la tierra, hay que pensar en la Liguilla y luego a pensar en ser campeón, soñar no cuesta nada, poco a poco iré conociendo a la institución'', afirmó.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES