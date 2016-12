Almeyda protegerá a Pizarro de críticas desmedidas

El director técnico de chivas busca proteger al refuerzo de un sector de la prensa

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- A Matías Almeyda ya no le están gustando varias cosas sobre el entorno de Chivas, en especial las críticas o exigencia que hace la prensa a los jugadores, así que buscará proteger al refuerzo Rodolfo Pizarro para que la afición no le meta presión desde los primeros encuentros.

“Será fundamental que lo podamos proteger un poco y que las críticas sean constructivas y no confusas, porque los intermediarios entre la gente y nosotros son ustedes y si ustedes hacen crítica desmedida, en tres partidos lo va insultar medio estadio como ha ocurrido con otros jugadores, esperemos a que termine el torneo para un veredicto final, no antes”.

Todavía no arranca el campeonato y Almeyda dio muestras de molestia con cierto sector de la prensa, aunque no precisó con nombres. No le gustan algunos cuestionamientos o que le recuerden la obligación de la institución al no haber ganado un campeonato en los últimos 20 torneos.

“El triunfo ojalá llegue rápido, así ya no hacen esas preguntas de los 10 años. Ojalá salgan los frutos que esperamos pero vamos formando un equipo, creo muchos pueden estar en el mundial, veo algo positivo y por eso estoy confiado y agradecido por la calidad de jugadores que están llegando”.

“Es un jugador joven, nosotros estamos armando un plantel con jugadores jóvenes, entiendo la necesidad del club que hace 10 años no logra un título, yo me hago cargo de cuando llegué y hemos conseguido dos títulos. No son los de Liga pero estamos en búsqueda de eso, porque cualquier entrenador juega para ganar, pero el campeón es uno”.



¿Dónde jugará Pizarro?

El “Pelado” dijo que la afición espera mucho de Pizarro, así que lo pondrá a jugar donde mejor se siente, para que disfrute lo que hace y rinda lo que se espera de él.

“Puede jugar en muchas posiciones pero al irse 'Gullit' la posición natural que voy a buscar es detrás del delantero, como lo viene haciendo, muy pocos casos he cambiado jugadores de posiciones y el puede jugar delante de los contenciones, como un contención suelto pero le daremos libertad y que disfrute”.

Finalizó Almeyda diciendo que dejará un legado en el redil, que no tiene duda del buen trabajo que está realizando y de los frutos que dará a la institución en un cierto tiempo.

“Seguiremos trabajando de la misma manera para campeonar, pero estoy seguro que en mi paso por Chivas le voy a dejar a la institución un equipo como pocos en la historia, jóvenes con rodaje, con la intensidad que tenemos con una mentalidad ganadora, con una idea de defender la camisa como pocas veces”.

En son de broma, Almeyda dijo que Pizarro puede ser utilizado en diferentes posiciones, hasta para pelearle al “Chapo” Jesús Sánchez.

“En principio por ahí y lo utilizo de lateral derecho porque los inicios de él fueron de lateral derecho y puede tener proyección para llegar al ataque”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ