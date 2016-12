Vergara no quiere pretextos, sólo títulos

El dirigente da un mensaje claro para el cuerpo técnico y los jugadores de Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- Una vez presentado Rodolfo Pizarro como refuerzo del Guadalajara, el dueño del club Jorge Vergara, señaló que no quiere ningún tipo de pretextos para el próximo semestre, solamente campeonatos porque la calidad que hay en el equipo debe dar como resultado levantar la estrella número doce.

Pagar cinco millones de dólares más los derechos federativos de Víctor Guzmán, consideró el dirigente que no es caro, al tiempo que aclaró el punto y siente que se hizo una inversión importante, con el objetivo de ser campeón.

“Primero no es caro, es costoso, caro si no lo valiera y si es un equipo en el que más ha invertido en la Liga y en Chivas no hay excusa para no campeonar. No importa lo que hagamos, Chivas tiene la obligación de salir cada temporada a buscar el campeonato”.

Invertir en el Guadalajara es con una sola intención, darle a la afición el gusto de festejar la 12 en un corto tiempo, a eso apuntan en el Clausura 2017.

“Todo lo que hacemos es con el fin de lograr el campeonato y que llegue Pizarro nos va ayudar mucho porque tiene calidad y talento. Es un gusto para Chivas y será una adición muy importante para la institución y la única en esta temporada, así que bienvenido Rodolfo”.

La negociación jamás estuvo fácil, Vergara no se emocionó mucho por la posible llegada de Rodolfo, ya que jamás estuvo clara la intención del Pachuca.

“La razón por la que sí, es porque se pudo dar, no es cosa fácil lo que se logró con la negociación, no lo teníamos como algo posible, por eso declaré eso, pero teníamos desde hace un año y medio persiguiéndolo, por eso decidimos que viniera. Es el único refuerzo que llegará”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ