Otorgan a Floyd Mayweather Jr. tres Récord Guinness

El ex boxeador disfrutó de la ceremonia y convivió con todos sus fanáticos

ESTADOS UNIDOS (13/DIC/2016).- El ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. fue premiado con tres Récord Guinness y así destacar un poco más su brillante carrera, en una noche donde convivió con sus seguidores y hasta bailó.



"The Money Team" acudió a la cena de gala de la 54 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), como siempre, rodeado de su equipo de seguridad, pero muy accesible con quienes se acercaron a él.



Luego de varios minutos dedicados a la gente que lo rodeó desde su llegada, el ex pugilista pidió tiempo para comer, apoyado por sus guaruras, quienes "invitaron" a la afición a despejar el área, a lo cual todos accedieron.



Mayweather Jr. fue llamado al escenario para recibir los galardones: uno por retirarse invicto y sólo con triunfos (49-0), otro por haber ganado el cinturón más caro en el boxeo, el de esmeraldas del CMB, y por haber generado más de mil millones de dólares en pagos por evento.



A su regreso, la gente volvió a formarse para, con permiso del equipo de seguridad de Floyd, pasar uno a uno por la foto o el autógrafo, aunque por momentos debieron esperar a que él terminara de platicar con el promotor Don King, el boxeador Amir Khan u otros.



Tan animado y de buen humor estaba el campeón que se puso a bailar cuando la encargada del show musical en la cena se le acercó. Sonriendo, Mayweather se movió al ritmo de la música y sacó su celular para grabar el momento, mientras otros lo grababan a él.



Minutos después decidió irse, su equipo lo escoltó hasta la salida del hotel, donde se dio el tiempo de firmar los últimos guantes y tomarse fotografías, antes de subir a su automóvil y despedirse del hotel sede de la Convención del CMB.