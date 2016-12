Almeyda ya tiene a Pizarro

El volante de Pachuca se integrará a la brevedad con el Rebaño rojiblanco para la pretemporada que hoy arranca

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- Comprometido. Le dijo a la directiva que si lograban reforzar la plantilla con Rodolfo Pizarro, él estaba completo para buscar dos títulos en el próximo semestre, y la dirigencia que encabeza el dueño Jorge Vergara le ha cumplido, así que ahora Matías Almeyda tiene el compromiso profesional, por palmarés, pero sobre todo moral por el gran esfuerzo que ha realizado su dirigencia, de salir a buscar el doblete los próximos seis meses, ganando la Copa MX y la Liga.

Rodolfo Pizarro, quien será presentado esta mañana en el Estadio Chivas, llega en calidad de venta definitiva a Chivas, equipo que pagó 12 millones de dólares al Pachuca, cinco en dinero y los derechos federativos de Víctor Guzmán.

El préstamo del portero José Antonio Rodríguez es independiente a lo de Pizarro.

Esta transacción es independiente a la negociación de Carlos “Gullit” Peña, quien se fue un año a préstamo con opción a compra con el equipo de sus amores, el León. También, cabe puntualizar que tampoco la llegada de Pizarro a Chivas tiene que ver con que Claro Sports esté cerca de un arreglo para transmitir los partidos de Chivas desde el torneo entrante.

La buena relación, aunque son negociaciones independientes, sí ayudó mucho el excelente vínculo que existe con Grupo Pachuca, Claro Sport, entiéndase Carlos Slim, así como con Arturo Elías Ayub, para que se diera un buen arreglo entre las partes.

Debut

Estando Hugo Sánchez en el banquillo de los Tuzos, debutó a Pizarro en la Liga MX, el 15 de septiembre de 2012, cotejo en el cual Pachuca se impuso 3-2 al Morelia. Este duelo fue correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2012.

Desde entonces, Pizarro actuó en nueve torneos de Liga, jugando en 134 partidos para sumar 10 mil 096 minutos. Marcó ocho goles, pero fue en el Clausura 2016 donde alcanzó el deseo de todo canterano, ser campeón con el equipo que le dio oportunidad de jugar, ante el Monterrey.

Pizarro ya vistió la camiseta de la Selección mexicana de futbol; fue el técnico Miguel Herrera quien lo llevó y lo puso a jugar el 29 de enero de 2014, en encuentro amistoso ante Corea del Sur, el cual ganó el cuadro azteca por 4-0.

También fue convocado para estar ante Bolivia, Chile, Canadá y Senegal, éste último encuentro se llevó al cabo el 10 de febrero de 2014 y anotó ante esta Selección, su primer tanto con la casaca verde.

Pizarro reportará a la brevedad para hacerse los estudios médicos de rigor en Guadalajara, para luego integrarse al plantel en Cancún, Quintana Roo, donde Chivas inicia trabajos de pretemporada desde hoy hasta el día 22 de diciembre.

Salcido: firma por un año o se retira

No tiene prisa por arreglar su extensión de contrato con Chivas, porque aseguró Carlos Salcido que sabe perfectamente qué quiere y las alternativas para continuar en activo son dos.

El veterano jugador espera seguir por lo menos un año más jugando para el Guadalajara, pero el problema es ponerse de acuerdo con la directiva.

“No he platicado, no tengo prisa, no soy difícil, yo sé lo que quiero y en cuanto nos pongamos a platicar rápido queda”.

Está claro Salcido que en caso de no ofrecerle la dirigencia renovar por un año, no aceptará y entonces tendrá todo definido para su presente inmediato.

“Es lo que quiero, un año, seis meses no. De ser así me retiro”, dijo serio el jugador, pero confía en que no se tenga que llegar a esto.

En broma, señaló el elemento rojiblanco, que no se retiraría hasta que debute al lado de su hijo, quien está en las básicas, en Verde Valle.

Toño Rodríguez defenderá el arco de Tuzos

Asistió a las pruebas médicas de Chivas en la mañana, sin saber que unas horas después se confirmaría su traspaso al Pachuca, en calidad de préstamo, sin opción de compra.

Por la tarde el arquero asistió a Verde Valle para trabajar en la primera sesión de entrenamiento, antes de viajar a Cancún, donde realizará el Rebaño su pretemporada.

A su llegada al club le informaron que ya estaba negociado con Pachuca, un año, y que ya no entrenara con el grueso del equipo.

El arquero comenzó a despedirse de la gente en Verde Valle, para luego subir a su camioneta algunas cosas personales y antes de las seis de la tarde, abandonar la institución rojiblanca.

Al salir de Verde Valle se le pidió una entrevista, pero el cancerbero jamás detuvo su vehículo, solamente dijo adiós y se retiró.

FICHA TÉCNICA

Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas

Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1994, Tampico, Tamaulipas

Estatura: 1.77 metros

Peso: 65 kg

Posición: medio

