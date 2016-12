Carlos Salcido, firma un año o se retira

''Es lo que quiero, un año, seis no. De ser así me retiro'', dice el jugador veterano

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- Carlos Salcido no tiene prisa por arreglar su extensión de contrato con Chivas porque, aseguró, sabe perfectamente qué quiere y las alternativas para continuar en activo son dos.

El veterano jugador espera seguir por lo menos un año más jugando para el Guadalajara, pero el problema es ponerse de acuerdo con la directiva.

“No he platicado hermano, no tengo prisa, no soy difícil, yo sé lo que quiero y en cuanto no pongamos a platicar rápido queda”.

Salcido está claro que en caso de que la directiva le ofrezca renovar por menos de un año no aceptará y entonces tendrá todo definido para su presente inmediato.

“Es lo que quiero, un año, seis no. De ser así me retiro”, dijo el jugador, pero confía en que no se tenga que llegar a esto.

En broma, el elemento rojiblanco señaló que no se retiraría hasta que debute al lado de su hijo, quien está en las básicas, en Verde Valle.

