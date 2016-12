Contundencia, la tarea pendiente para Chivas

Chivas creció en el Apertura 2016, pero no le alcanzó para llegar a la Final; ahora, 'mejorar más la definició' será una asignatura para Almeyda

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- Con el panorama frío, teniendo más tiempo para pensar en lo que se debe corregir luego de alcanzar los Cuartos de Final del Apertura 2016, torneo en el que Chivas fue protagonista y se quedó en el camino al título por falta de contundencia, el director técnico argentino, Matías Almeyda, se ha comprometido a mejorar el ataque, porque sabe que no importa jugar bien, dominar al rival, estar siempre jugando en campo contrario, si al final no se anotan goles.

Esa es una de las asignaturas en las que trabajarán en la pretemporada que hoy arranca para el Rebaño, de cara al Clausura 2017, en el que la apuesta es el título.

“Mejorar más la definición, convenceremos a nuestros delanteros, pues a diferencia del torneo pasado, los defensores hicieron goles; a veces pasa esto y la falta de gol se nota. Se gana con goles, podemos jugar lindo, mantener un estilo, pero la contundencia marca la diferencia y en eso buscaremos el torneo entrante ser mejores”.

Uno de los jugadores que tendrá más presión el campeonato entrante será Alan Pulido, delantero que promete será uno de los goleadores más letales del futbol mexicano, para lo cual trabajará de manera muy puntual con él.

“Alan llegó ya iniciado todo. Sabemos que con una pretemporada con nosotros, arrancando desde cero, pudiéndose sacar todos los dolores en la rodilla, vamos a tener mejor productividad con él, porque el jugador sigue creciendo cada pretemporada”.

Precisó el “Pelado” que al grupo le ha quedado claro lo justo que es, porque cuando hace la alineación no ve nombres ni apellidos, solamente el resultado que le da a su cuerpo técnico, respecto al desempeño que tuvieron en los entrenamientos previos al duelo oficial, como muestra, mencionó un elemento.

“’Gallito’ Vázquez demostró ante América que quería jugar, cuando Michael Pérez bajó le tomó el lugar y si seguíamos, Vázquez seguiría jugando. Si ‘Gullit’ estaba mejor que Zaldvíar, jugaba y al revés. Doy explicaciones, cuando los cambio les digo por qué, nunca hubo un mal gesto de ellos, no hago gestos yo, tomo determinaciones, pero el respeto va ante todo. Desde ese lugar hay unión grande, se han apoyado bastante”.

MATÍAS ALMEYDA

Un Rebaño de respeto

Cuando llegó, fue con la misión de salvar la categoría, pero desde el primer momento que tuvo contacto con los medios de comunicación, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, precisó que su arribo al Guadalajara era para algo más grande, llevarlo al lugar que le correspondía, los primeros sitios del futbol mexicano y lo que ha hecho hasta ahora dice que lo deja orgulloso, pero no está satisfecho.

Antes, Chivas era un cheque al portador, lo cual está seguro que ha cambiado. Muchos jugadores en el pasado reciente estaban devaluados por el mal paso del equipo, hoy está seguro que eso es historia, porque sus elementos llaman la atención de otros equipos, lo que antes no sucedía.

El pastor ha aprendido mucho en su estancia en el Guadalajara, en todos los aspectos, pero la alegría más grande que tiene es ver a sus pupilos crecer en todos los ámbitos, a los de experiencia resurgir y a los jóvenes responder.

Almeyda está feliz con todo el grupo en general, porque siempre dejan todo en el campo, creen en un sistema que poco a poco están afianzando y hoy en día puede gritar que Chivas ha cambiado, que se ha ganado el respeto del futbol mexicano, ese que se había perdido hace muchos años.

“(Me siento) con mucha felicidad. Primero en la parte personal he crecido como ser humano, he estado en otro país con otra cultura que me atrapa, he conocido gente nueva, me gusta, y en lo deportivo, el equipo ha crecido. Los jugadores individualmente han crecido y el jugador que antes era de dos pesos, hoy no vale dos pesos. Se ha logrado un juego colectivo, deja el alma por la camiseta, deja muchas cosas positivas este año”.

Dice que no vende humo, que siente un cariño especial por el Guadalajara, ese se ha encargado la afición de enseñárselo día a día, partido tras partido, sobre todo cuando visitaron otras plazas del futbol mexicano. Por la afición, dice Almeyda, todavía le da pesar no haber avanzado más en la Liguilla.

“Es difícil explicar un sentimiento cuando las aspiraciones eran tan grandes, donde el nivel futbolístico había sido bastante bueno. Estoy teniendo un respeto grande por Chivas, me siento feliz de dirigirlo, pero al ver a tanta gente, cuerpo técnico, jugadores con ilusión, luego con dolor, hubiera preferido no tener vacaciones y llegar a la Final, haciendo crecer a estas Chivas”.

Lamenta que le vendan caro a Chivas

Respecto a posibles refuerzos para el torneo entrante, reconoció que es difícil, porque siempre a Jorge Vergara o a José Luis Higuera les quieren vender muy caro a los elementos que buscan, así que se sentirá feliz si le llega un elemento, de lo contrario seguirá con el plan establecido darle oportunidad a la cantera.

“Chivas ha gastado demasiado dinero. Creo en un proyecto de sacar jóvenes, esto es que deberemos enfrentarnos a diferentes realidades para luchar contra lo que viene, pero gastar por gastar no, se ha gastado mucho dinero y no más”.

LA FRASE

“Dar una vuelta olímpica con millones de hinchas es un sueño que quiero hacerlo realidad. Sé que si no doy resultados se me pedirá que me vaya, Dios quiera que no pase eso”.

Matías Almeyda, entrenador del Guadalajara.

NÚMEROS

Torneo regular

5 Goles hizo Ángel Zaldívar en mil 2000 minutos jugados.

4 Goles marcó Alan Pulido en 454 minutos de acción.

4 Goles anotó Isaac Brizuela en mil 393 minutos.

15 Goles rojiblancos fueron dentro de las áreas enemigas.

6 Goles del Rebaño fueron entre círculo central y el área grande.