Charros de Jalisco es barrido en Los Mochis

La mala racha para los jaliscienses no parece terminar al perder por 2-5

GUADALAJARA, JALISCO (11/DIC/2016).- La mala racha para los Charros de Jalisco parece no tener fin y en esta ocasión volvieron a ser barridos en calidad de visitantes al caer por pizarra de cinco carreras a dos ante los Cañeros de Los Mochis, en el tercer encuentro de la serie, celebrado en el Estadio Emilio Ibarra Almada.



Fue en la segunda entrada cuando los Charros inauguraron la pizarra con un doblete de Gabriel Gutiérrez que mandó a la goma a Jesús "Cacao" Valdez.



Sin embargo, para el cierre de este mismo capítulo la pizarra se igualó gracias a un vuelacercas en solitario de Jake Fox. Ante los envíos de Tyler Alexander, el toletero estadounidense sacó un tablazo de vuelta entera que terminó detrás del jardín izquierdo.



En la tercera entrada, Cañeros revirtió el tanteador con un roletazo sencillo dentro del cuadro que no pudo dominar el tercera base Agustín Murillo para que entrara Juan Camacho a la registradora.



Para el cuarto rollo, Japhet Amador logró la igualada en los números con un cuadrangular. El "Cachorrito" sacó la pelota del parque por todo el jardín derecho para recorrer las almohadillas en solitario.



El conjunto mochiteco dio forma a la barrida en el octavo episodio al conseguir tres carreras más a su favor para romper la igualada. Con el relevista Luis Iván Rodríguez en los controles, Jake Fox demostró su poderío a la hora de batear con un profundo doblete al sendero central que encaminó por la ruta del triunfo a Rodolfo Amador, Leandro Castro y Juan Carlos Linares.



Luego de la derrota ante Los Cañeros, el conjunto dirigido por Alfonso Jiménez regresará a tierras jaliscienses para enfrentar a partir de este martes a los Yaquis de Ciudad de Obregón en una serie en la que se verán las caras los dos equipos con peores números de la campaña.



Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Charros 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 10 1

Cañeros 0 1 1 0 0 0 0 3 X 5 8 0



PP: Alexis Lara (3-2, 3.45) PP: Tyler Alexander (2-5, 4.10) SV: Andrés Ávila (9)

HR: Japeht Amador por Charros de Jalisco (1)



Jake Fox por Cañeros de Los Mochis (1)



EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO