Tenía que arriesgarme más: Nico Rosberg

El campeón de la Fórmula 1 confiesa que se dio cuenta que tenía que ir todavía más al límite este año si quería ganarle a Lewis Hamilton

BERLÍN, ALEMANIA (11/DIC/2016).- El piloto alemán Nico Rosberg explicó que este año tuvo que ir todavía más al límite de sus capacidades para dar el golpe de autoridad y consiguiera su primer campeonato del mundo en Fórmula 1.



En declaraciones que recoge el diario "Sport Bild" señaló que después de dos años brillantes en la escudería Mercedes, en los que no pudo hacer la diferencia (2014, 2015), se dio cuenta que no estaba arriesgando tanto como su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, así que tuvo que variar su estilo de manejo para tomar más riesgos.



"Empecé a analizar por qué Lewis me ganaba y me di cuenta de que tenía que arriesgarme más. Ahora ya alcancé mi meta", señaló el ahora retirado piloto de Fórmula 1.



Agregó que parte de la renovación que hizo, también fue lo mental, debido a que probó con técnicas psicológicas nuevas para él, para poder controlar toda la presión que sentía ante alguien tan competitivo como Hamilton.



"Tuve que luchar una y otra vez. Conseguir vencerle, fue agotador. Te absorbe físicamente, pero sobre todo mentalmente. Empecé a hacer entrenamiento mental, a meditar. Incluso, en Japón me reuní con un maestro zen antes de la carrera. Traté de llevarlo todo al siguiente nivel", aseguró.



Toda esta concentración que realizó a lo largo del año le dieron un gran desgaste mental, que es lo que finalmente ha hecho que decida que no quiere repetir esta sensación, por ello, tras conseguir su ansiado objetivo desde que llego a la categoría decidió dejar el equipo y el campeonato para el año que viene.



"Podía haber intentado defender el título pero, ¿para qué? Es muy fácil querer más y más, pero tienes que tener cuidado de que no te cambie como persona. La idea de retirarme era algo que me motivaba, pero no podía prestarle atención para no descentrarme. Tenía problemas para dormir por la presión", finalizó.