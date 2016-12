Hugo González va a Monterrey tras fin del Apertura 2016

El técnico de Rayados asegura que el portero dejará a las Águilas del América

MONTERREY, MONTERREY (10/DIC/2016).- El técnico de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, aseguró que el 26 de diciembre el portero Hugo González llegará al equipo como refuerzo y desconoce el futuro de Dorlan Pabón, aunque su deseo es que se quede.



"Hugo González va a llegar el lunes 26, después de jugar con Tigres la final se va a incorporar con nosotros", aseguró el timonel del conjunto regiomontano.



El guardameta del América tendrá que estar con el cuadro capitalino en los partidos de la final del Torneo Apertura 2016, que se llevará a cabo el día en el estadio Azteca y el 26 en el Universitario.



El conjunto de Coapa se encuentra actualmente en Japón para disputar el Mundial de Clubes y una vez que culmine su participación regresará a México para enfrentar al equipo del técnico Ricardo Ferretti en la final.



Sobre el futuro del delantero colombiano Dorlan Pabón, el estratega Mohamed dijo que aún desconoce si seguirá con el plantel, pero su deseo es que siga con el club al menos durante el próximo Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.



"Dorlan es el jugador más importante que tenemos, él lo sabe, todos los goles que ha aportado, tiene la ilusión de salir campeón, igual que todos nosotros, veremos cómo suceden los tiempos, siempre uno quiere lo mejor para él, me gustaría que se quede, me ha comentado esa inquietud, pero no se sabe nada, me gustaría que se quede, por lo menos hasta julio", dijo.



Antonio Mohamed expresó que los jugadores que podrían salir del equipo son Hiram Mier y Walter Gargano, quienes no viajaron este día con Rayados a la Riviera Maya, donde realizarán trabajos de pretemporada.



"Van a estar en el draft con posibilidad de salir a otro equipo, después veremos cómo transcurren las cosas, Mier tiene una posibilidad importante en Querétaro y Gargano ya se le comunicó lo que podía hacer", añadió.



El técnico aseveró que con la llegada de Hugo González el plantel estará prácticamente completo, aunque existe la posibilidad de que contraten a un defensa central, quien llegaría a pelear un puesto con José María Basanta y César Montes, quienes son los titulares.