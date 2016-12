Mercedes quiere un piloto que sepa trabajar en equipo

Toto Wolff declara el perfil que debe cumplir el sustituto de Nico Rosberg

CIUDAD DE MÉXICO (09/DIC/2016).- El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, declaró que el sustituto de Nico Rosberg debe cumplir con un perfil, pues además de ser más rápido, requiere trabajar en equipo.



"Necesitamos al tipo más rápido, que cometa los menores errores posibles y entienda que éste es un juego de equipo. Se trata de salir y tener ritmo de salida para desafiar a Lewis (Hamilton) y hacer crecer el rendimiento general del equipo", señaló Wolff.



Añadió que necesitan a alguien que vaya a la velocidad del rayo y combinar todos estos factores que logró a lo largo de los años que fue parte de la escudería Mercedes.



Sin decir nombres de los prospectos, el también director ejecutivo de la escudería, apuntó que la elección no será sencilla, pues piden a alguien de garantías, porque en el equipo no hay favorito y quien llegue tendrá que darle pelea a Lewis Hamilton y sean competitivos y condiciones iguales para luchar por el campeonato.



"Nico dejará un gran vacío porque no sólo fue un piloto muy rápido, sino que también empujó a Lewis. Ellos lo hacían mutuamente y realmente fueron capaces de tener un buen rendimiento y de alcanzar nuestros objetivos de victorias. En un mal día para Lewis, Nico era capaz de sacar grandes actuaciones y viceversa", apuntó.



Agregó que no planean dar un cambio en la filosofía del equipo, "deseamos tener dos pilotos con igualdad de oportunidades que puedan competir entre ellos, porque creo que se lo debemos a los aficionados y a nosotros mismos".