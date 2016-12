Señalan que Putin no habría estado al tanto de dopaje

Richard McLaren informa que no hay pruebas que involucren al presidente de Rusia en el ''dopaje de Estado''

LONDRES, INGLATERRA (09/DIC/2016).- No hay ninguna prueba de que el presidente ruso Vladimir Putin estuviera al corriente del programa de dopaje estatal, dijo este viernes, en una entrevista, el investigador Richard McLaren.

El segundo informe de McLaren sobre el dopaje en Rusia halló evidencias de que mil deportistas de 30 disciplinas se beneficiaron de la "conspiración institucional" para doparse.

Pero pese a afirmar que "altos funcionarios" del ministerio de Deportes ruso apoyaron activamente el programa, el investigador canadiense dijo no haber hallado vínculos con Putin.

"No tengo pruebas de que supiera nada", afirmó McLaren.

Cuando se le preguntó cómo era posible que el presidente no conociera un programa "patrocinado por el Estado", respondió que era una cuestión de vocabulario.

"Si tienes un sistema y una infraestructura centralizados y pones diferentes partes de diferentes organizaciones bajo el escudo del ministerio de Deportes, se puede describir como 'auspiciado por el Estado'".

"No creo que los rusos lo vean de esta manera, porque al oír 'promovido por el Estado' piensan en los responsables del gobierno central, que son Putin y su círculo de confianza".

"No están implicados, así que bajo su concepto no es 'promovido por el Estado'. Pero si examinas los hechos, sabemos que el ministerio de Deportes está implicado".

"Creo que otras personas le pondrían otras etiquetas, es un tema de vocabulario".

El informe de McLaren afirma que el ministerio de Deportes, bajo el hoy viceprimer ministro Vitaly Mutko, asumió el control del programa estatal de dopaje en 2012, un año después de su inicio, con la idea de que fuera más difícil detectarlo.

Mutko, que negó toda implicación, no es nombrado personalmente en el informe. El Comité Olímpico Internacional (COI) le prohibió asistir a los Juegos Olímpicos de Río-2016, pero eso no evitó que el presidente ruso Vladimir Putin lo promoviese.

"No me sorprende", dijo McLaren lacónicamente al ser preguntado por el ascenso del político.



Una red desmantelada



Rusia reaccionó al informe, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), negando toda relación estatal con casos de dopaje.

El primer informe McLaren, publicado en julio, se tradujo en la prohibición de participar en Río-2016 a 110 deportistas rusos.

McLaren dijo que la red de dopaje rusa ya fue desmantelada, y que difícilmente volverá a funcionar.

"No creo que pueda volver a ocurrir. En cualquier caso, no de la forma en que la conocimos. Toda la red que se ocupaba de sacar el tapón de las muestras (ndlr: para manipularlas), fue desmantelada", explicó. "El sistema, como yo lo describí, ya no existe".

Rusia no es irreformable, pero McLaren cree que habrá que cambiar la mentalidad.

"Desde mi anterior informe he tenido la oportunidad de reunirme con varios dirigentes rusos. Lo hablamos. Me impresionó su sinceridad y voluntad de cambio. Es una labor ardua. Todo el mundo tiene que estar convencido, los entrenadores, los deportistas... El cambio no llegará de la noche a la mañana".

Ante la próxima gran cita deportiva a disputarse en Rusia, el Mundial de futbol de 2018, McLaren dijo que no hay evidencias concluyentes para afirmar que el dopaje es un problema extendido en el fútbol ruso.

"Hay 33 jugadores en el informe, y no son todos rusos. Creo que no representa ni un equipo. No es concluyente", afirmó.